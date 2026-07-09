Scyzorykon 2026 w Targach Kielce. Znamy program festiwalu popkultury!

Tegoroczna edycja festiwalu opanuje aż trzy ogromne lokalizacje na terenie kieleckich targów: nowoczesne Centrum Kongresowe, Halę nr 6 oraz plenerowe Dzikie Pola. Uczestnicy mogą liczyć na setki prelekcji, turniejów i paneli dyskusyjnych prowadzonych przez topowych twórców. Największym magnesem dla publiczności będą jednak widowiskowe konkursy strojów (Cosplay „Po Zbóju” oraz „Dziki Wybieg”) oraz międzynarodowe gwiazdy muzyczne na Scenie Głównej.

Muzyczne gwiazdy z Winx Club i wielopokoleniowy program

Prawdziwą rewelacją tegorocznego Scyzorykonu jest obecność zagranicznych wokalistek, których głosy doskonale kojarzą fani animacji na całym świecie. Na Scenie Głównej zaplanowano wyjątkowe koncerty oraz panele dyskusyjne. Jak zapowiadają sami twórcy wydarzenia, to dopiero wierzchołek góry lodowej atrakcji przygotowanych dla uczestników:

Na naszej głównej scenie wystąpi duet artystek, które podkładały głos dla bohaterek Winx – Elisa Rosselli oraz Alessia Orlando.Scyzorykon 2026 udowadnia, że festiwale fantastyki potrafią łączyć skrajnie różne pokolenia odbiorców. Koordynator programu, Maciej Bardo, podkreśla unikalny charakter imprezy, w której nowoczesne trendy przeplatają się z nostalgicznym powrotem do przeszłości:

Dla fanów, którzy byli w kinach na pierwszych filmach Gwiezdnych Wojen i czytają futurologię z czasów Zimnej Wojny, ale także zapraszamy tych, którzy wyrośli na League of Legends. To miejsce dla fanów cosplayu, RPG-owców, graczy wszelakiej maści, pisarzy tych młodszych i starszych, wojowników na miecze laserowe, fanów tańca, druku 3D, modelarstwa, a nawet gry w mafię.

Festiwal Cosplayu, gier RPG i spotkań z pisarzami

Sercem każdego szanującego się konwentu są ludzie, którzy na te dwa dni wcielają się w postacie ze swoich ulubionych uniwersów. W kieleckim Centrum Kongresowym flagowymi punktami programu będą spektakularne konkursy strojów – sobotni Cosplay „Po Zbóju” oraz niedzielny „Dziki Wybieg”.

Dla osób szukających głębszych dyskusji literackich i kulturowych organizatorzy przygotowali sale prelekcyjne. Jednym z najważniejszych punktów będzie dwugodzinne spotkanie z niezwykle popularnym pisarzem fantastyki Michałem Gołkowskim, zatytułowane „Russkij mir, albo od demokracji do zamordyzmu”. Równolegle przez cały weekend funkcjonować będzie sala „RP-GŁÓWKA”, gdzie fani gier fabularnych wezmą udział w mistrzowskich sesjach RPG prowadzonych na żywo.

Strefa retro grania, turnieje i wioska Star Wars

Fani technologii i elektronicznej rozrywki powinni skierować swoje kroki prosto do Hali nr 6. To tam powstanie strefa „Retrograty”, po brzegi wypełniona dawnymi konsolami (od PS1 do PS3), nietypowymi kontrolerami, pistoletami świetlnymi oraz matami tanecznymi. W planach są także nostalgiczne turnieje w kultowe gry PC, takie jak Worms Armageddon czy Quake 3 Arena.

Z kolei dla miłośników odległej galaktyki nie lada gratką będzie wioska Gwiezdnych Wojen, za którą odpowiada formacja Legion Black Star. W programie strefy Star Wars zaplanowano pokazy kunsztu Ciemnej Strony, warsztaty tworzenia kryształów Kyber oraz widowiskową, nocną arenę walk na miecze świetlne. Miłośnicy strategii będą mogli dodatkowo przetestować specjalnego, gothickiego moda do gry Twierdza na stanowisku Ricelord Foundation.

Lokalne akcenty komiksowe i humor na Dzikich Polach

Scyzorykon 2026 to także silne wsparcie dla rodzimej, świętokrzyskiej kultury. Przez dwa dni w Hali nr 6 działać będzie Specjalna Strefa Warsztatów Kieleckiej Ligi Komiksowej, gdzie pod okiem lokalnych rysowników, m.in. Patryka „lutka” Lutrzykowskiego, będzie można nauczyć się tworzenia własnych powieści graficznych oraz projektowania makiet.

Z kolei zewnętrzna strefa Dzikich Pola upłynie pod znakiem dobrej zabawy i nietuzinkowych wyzwań. Obok warsztatów z japońskiego haftu Sashiko i tańców K-Pop, odbędzie się tam widowiskowy i pełen humoru Turniej Kulinarny o Złotą Kapustę. Na terenie całego konwentu ukrytych zostanie także 10 złotych żołędzi – uczestnicy, którzy je odnajdą, będą mogli wymienić je na cenne nagrody na stoisku Dębowej Gildii.

Bramy kieleckiego konwentu otwierają się w sobotę, 25 lipca od godziny 11:00. Bilety i szczegółowy harmonogram godzinowy dostępne są na oficjalnej stronie internetowej festiwalu.