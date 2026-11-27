W jego życiu zmieściło się więcej historii, niż wielu z nas potrafiłoby sobie wyobrazić. Dzieciństwo w biedzie, wojna, działalność konspiracyjna, powojenna odbudowa życia i dziesiątki lat pracy. Porucznik Mieczysław Kasiński ps. „Sęp” z Kielc 29 listopada skończy 105 lat. Z okazji wyjątkowego jubileuszu spotkał się z rodziną i gośćmi w Klubie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Były życzenia, kwiaty i tort, ale przede wszystkim okazja, by wysłuchać człowieka, który pamięta czasy, o których młodsze pokolenia uczą się już tylko z książek.

Miał 18 lat, gdy wybuchła wojna. „Myślałem, że wojsko polskie nas obroni”

Mieczysław Kasiński urodził się 29 listopada 1921 roku w Lisowie w powiecie opatowskim. Dorastał w czasach, gdy odzyskana przez Polskę niepodległość była jeszcze świeżym doświadczeniem, ale codzienność wielu rodzin daleka była od łatwej. Jak wspomina, brakowało jedzenia i ubrań. Do szkoły chodziło około 30 dzieci, a jedna nauczycielka prowadziła lekcje ze wszystkich przedmiotów.

Miał zaledwie 18 lat, gdy 1 września 1939 roku Niemcy napadli na Polskę. Pamięta tamten moment i nadzieję, że polskie wojsko zdoła obronić kraj.

W kolejnych latach jego życie związało się z działalnością konspiracyjną. W wieku 22 lat wstąpił do Batalionów Chłopskich. Przyjął pseudonim „Sęp” i złożył przysięgę. Zajmował się między innymi kolportażem podziemnej prasy, uczestniczył też w działaniach wymierzonych w niemieckiego okupanta. Brał udział w niszczeniu dokumentów przygotowywanych przez urzędy gminne na potrzeby okupanta.

To była młodość zupełnie inna od tej, którą znamy dzisiaj. Zamiast planowania przyszłości i spokojnego wchodzenia w dorosłość – strach, konspiracja i walka o przetrwanie.

Po wojnie nie przestał działać. Pracował i służył lokalnej społecznościPo zakończeniu wojny Mieczysław Kasiński zdobywał wykształcenie na kursach rachunkowości i finansów, uczył się w Sandomierzu oraz Kielcach. Zawodowo związał się z księgowością. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w Związku Spółdzielczości Mleczarskiej.

Angażował się również w życie publiczne. Był radnym Kielc i ławnikiem w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach. Po przejściu na emeryturę działał między innymi w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej.

Jego historia nie kończy się więc na wojennych wspomnieniach. To także opowieść o wielu dekadach pracy, odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy innych ludzi.

Jaki jest sekret długiego życia? Porucznik „Sęp” ma swoją odpowiedź

Podczas jubileuszowego spotkania nie zabrakło pytań o receptę na długowieczność. Odpowiedź porucznika jest prosta. Jak mówi, starał się żyć tak, by jego rodzice, znajomi i ojczyzna mogli być z niego zadowoleni. Nigdy nie palił papierosów, a alkohol pił jedynie przy większych uroczystościach. Nie pozwalał też, by trudne sprawy na długo odbierały mu spokój.

W jego słowach nie ma skomplikowanej recepty ani wielkich teorii. Jest za to doświadczenie człowieka, który widział bardzo wiele i wie, jak łatwo stracić to, co dziś wydaje się nam oczywiste.

„Młodzi powinni się cieszyć”. Ważne słowa człowieka, który pamięta biedę

Jedna z najbardziej poruszających rad Mieczysława Kasińskiego skierowana jest do młodego pokolenia. Nie mówi o wielkich ambicjach, sukcesach ani pogoni za kolejnymi osiągnięciami. Przypomina o czymś znacznie prostszym – o wdzięczności za codzienne życie.

– Młodzi powinni się cieszyć z tego, co mają – podkreśla. Sam pamięta czasy, kiedy jego pokoleniu brakowało podstawowych rzeczy. Nie było odpowiednich ubrań, często brakowało też jedzenia.

Dziś, gdy tak łatwo narzekać na codzienne trudności, te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Za nimi stoi nie teoria, lecz całe życie. Ponad sto lat doświadczeń, w których nie brakowało ani trudnych chwil, ani powodów do dumy.

Porucznik Mieczysław Kasiński ps. „Sęp” 29 listopada skończy 105 lat. Jego historia przypomina, że za datami z podręczników stoją prawdziwi ludzie. I że czasem najważniejsze lekcje o życiu można usłyszeć od tych, którzy przeżyli je niemal w całości.