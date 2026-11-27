Ostatnie pożegnanie odbyło się na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim.

W ceremonii uczestniczyli nieliczni członkowie rodziny, ksiądz z krzyżem i kościelny.

Ciało Oksińskiego zostało skremowane, a pogrzeb trwał zaledwie kilka minut.

Msza za zamachowca Michała Oksińskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Urna w grobie z innymi zmarłymi

Dla zamachowca z Krakowa nie przygotowano osobnego miejsca pochówku. Jak ustaliło nieoficjalnie Radio ESKA, urna z prochami Michała Oksińskiego została umieszczona w grobie, w którym spoczywają także inni zmarli, członkowie jego dalszej rodziny. Mogiła znajduje się na cmentarzu w Waśniowie, kilkadziesiąt metrów od grobu jego rodziców i siostry.

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Sam pogrzeb był bardzo skromny. Nie było tłumu żałobników, przemówień ani długiej ceremonii. Na cmentarzu pojawił się ksiądz niosący krzyż, kościelny i zaledwie kilka osób z rodziny. Uroczystość zakończyła się po kilku minutach. Zdjęcia z Waśniowa pokazują niemal pustą cmentarną aleję. Kilka osób, wiatr i cisza. Trudno o bardziej wymowny obraz ostatniego pożegnania sprawcy zbrodni, która wstrząsnęła Polską.

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Najpierw zastrzelił rodziców i siostrę, potem ruszył do Krakowa

Michał Oksiński 7 listopada 2026 roku zastrzelił w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i 21-letnią siostrę. Na tym jednak nie poprzestał. Wsiadł do samochodu i pojechał do Krakowa. Na Rynku Głównym otworzył ogień do przypadkowych ludzi. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Mężczyzna strzelał również do policjantów, którzy ruszyli za nim. Podczas policyjnej interwencji został postrzelony. Zmarł w szpitalu 9 listopada.

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