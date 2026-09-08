4. edycja największego rockowego festiwalu wkrótce w Kielcach!

PGS Rock Festival to dziś największy rockowy festiwal w województwie świętokrzyskim, który z każdą edycją przyciąga coraz szerszą publiczność i uznanych artystów polskiej sceny muzycznej. Tegoroczny line-up łączy różnorodne brzmienia, silne osobowości sceniczne oraz ważny przekaz społeczny.

Na scenie wystąpią:

HLA 4Transplant (17:00) – support Zespół pop-rockowy wykonujący autorski repertuar w nowoczesnym, radiowym brzmieniu. HLA 4Transplant to muzyczny projekt Fundacji Dla Transplantacji. Nazwa grupy nawiązuje do skrótu Human Leukocyte Antigen – indywidualnego kodu transplantacyjnego. Zespół poprzez działalność koncertową promuje ideę transplantacji oraz świadomego dawstwa narządów, łącząc muzykę z istotnym przesłaniem społecznym.

LemON (18:00) Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów polskiej sceny popowo-rockowej, obecny na rynku od ponad dekady. Na koncie zespołu znajdują się liczne przeboje, albumy notowane na czołowych pozycjach list sprzedaży oraz setki koncertów w całym kraju. Koncerty LemON to dynamiczne widowiska, w których rockowe kompozycje przeplatają się z fortepianowymi balladami, a ich znakiem rozpoznawczym pozostaje charakterystyczny wokal Igora Herbuta.

Ewa Farna (20:00) Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka od lat obecna na polskiej i czeskiej scenie muzycznej. Artystka ma w dorobku liczne single i albumy nagradzane złotymi i platynowymi płytami. Znana z w pełni live’owych koncertów, wysokiej jakości realizacji scenicznej oraz repertuaru, który od kilkunastu lat zajmuje stałe miejsce w polskiej kulturze muzycznej.

Autor: JM/ Materiały prasowe

Harmonogram wydarzenia

16:00 – otwarcie bram 17:00 – HLA 4Transplant 18:00 – LemON 20:00 – Ewa Farna

PGS Rock Festival to połączenie muzyki, wyjątkowego miejsca i niepowtarzalnej atmosfery, której trzeba doświadczyć na żywo.

Nie zwlekaj – bądź z nami 26 września 2026 roku w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Wydarzeniu patronuje Radio ESKA.