Co dokładnie kryje się na pokładzie tych nowoczesnych maszyn i jakimi nowinkami technicznymi dysponują funkcjonariusze? Oto najciekawsze szczegóły tej wielomilionowej inwestycji, która zmieni oblicze kontroli drogowych!

BMW M340i xDrive – radiowozy o „podwyższonych parametrach” trafiają do służby

Podczas uroczystości na lotnisku Warszawa-Babice oficjalnie przekazano pierwszą partię 44 oznakowanych radiowozów BMW M340i xDrive. To jednak dopiero początek wielkiej modernizacji. Pojazdy te stanowią część szerszego zadania projektowego, które zakłada zakup łącznie 100 takich sportowych limuzyn o podwyższonych parametrach. Pozostałe auta będą sukcesywnie dostarczane do jednostek na terenie całego kraju zgodnie z harmonogramem umowy. Świętokrzyski garnizon wzbogaci się o pięć takich aut.

Dzięki napędowi xDrive oraz wyjątkowym osiągom, nowe radiowozy pozwolą policjantom na jeszcze skuteczniejsze reagowanie na niebezpieczne zachowania oraz sprawne eliminowanie z dróg najgroźniejszych piratów drogowych.

5

Zgodnie ze specyfikacją prędkość maksymalna tego pojazdu to jest około 250 km/h, moc znamionowa w koniach mechanicznych: 381 koni mechanicznych. Cztery i cztery sekundy do pierwszych stu kilometrów na godzinę - mówił dziś Tomasz Jarosz, szef świętokrzyskiej​ drogówki. Radiowozy oznakowane będą wykorzystywane na terenie całego województwa świętokrzyskiego, ale w szczególności przez policjantów grupy SPEED. To wyposażenie jest bardzo dobre, są bardzo nowoczesne, według naszej oceny też bardzo bezpieczne dla naszych policjantów. No jest ta moc - dodał Artur Putowski, Naczelnik wydziału ruchu drogowego

Laserowy postrach piratów drogowych: LTI 20/20 TruCam II

Nowe BMW to nie jedyna nowość, która budzi emocje. Wraz z radiowozami policjanci otrzymali ultranowoczesne, ręczne laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCam II. To sprzęt, przed którym nie schowa się żadne wykroczenie.Mierniki te nie tylko precyzyjnie mierzą prędkość, ale również rejestrują obraz wideo, co pozwala na niezbite udokumentowanie przewinień kierowców. Skala tego wdrożenia jest ogromna:

W ramach projektu z samochodami zakupiono 100 takich mierników oraz 40 nowoczesnych tachimetrów wraz z oprogramowaniem.

oraz wraz z oprogramowaniem. Drugi, komplementarny projekt obejmuje zakup aż 600 kolejnych mierników z rejestracją obrazu .

. Przeszkolonych w zakresie ich obsługi zostanie aż 1200 policjantów!

Ekstremalne szkolenia dla kierowców. Policjanci przechodzą na wyższy poziom

Szybkie i nowoczesne auta wymagają wyjątkowych umiejętności. Dlatego ta inwestycja to nie tylko suchy zakup sprzętu, ale przede wszystkim potężny program szkoleniowy.Aby w pełni wykorzystać potencjał maszyn o podwyższonych parametrach i zapewnić bezpieczeństwo podczas pościgów czy dynamicznych interwencji, zaplanowano specjalistyczne szkolenia:

406 policjantów przejdzie zaawansowane szkolenie z doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym.

przejdzie zaawansowane szkolenie z doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym. Dodatkowo 463 funkcjonariuszy weźmie udział w szkoleniach z doskonalenia techniki jazdy motocyklem szosowym

Dzięki temu kierowcy na polskich drogach mogą mieć pewność, że za sterami nowych BMW zasiadają profesjonaliści doskonale przygotowani na każdą sytuację.

Milionowe wsparcie z Unii Europejskiej. Liczby, które robią wrażenie

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dwóch projektów pod wspólnym hasłem „Pomagamy i chronimy”. Zakupy te są współfinansowane przez Unię Europejską z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).Koszt tej modernizacji pokazuje, o jak wielkiej skali mówimy:

Projekt zakupu samochodów o podwyższonych parametrach opiewa na kwotę 54 637 000 zł (z czego unijne dofinansowanie to ponad 44,1 mln zł).

(z czego unijne dofinansowanie to ponad 44,1 mln zł). Projekt dedykowany laserowym miernikom prędkości to kolejne 28 750 000 zł (ponad 23,1 mln zł dofinansowania z UE).

Cel jest jeden. Bezpieczeństwo i mniej ofiar na drogach

Inwestycja w nowoczesny sprzęt i zaawansowane szkolenia już przynosi widoczne efekty. Jak podkreślają przedstawiciele MSWiA, z roku na rok na polskich drogach maleje liczba wypadków, a przede wszystkim liczba ofiar śmiertelnych. Nowe BMW M340i xDrive oraz laserowe mierniki TruCam II mają sprawić, że ten pozytywny trend utrzyma się, a polskie drogi staną się jednymi z najbezpieczniejszych w Europie