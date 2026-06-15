Celowy sabotaż czy wypadek? Policja bada runięcie masztu w gminie Górno

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 14 czerwca, w powiecie kieleckim. Kielecka policja otrzymała zgłoszenie około godziny 15:00.

– Z treści zgłoszenia wynikało, że na jednej z działek w miejscowości Krajno leży przewrócona, stalowa konstrukcja wieży telekomunikacyjnej. Policjanci na miejscu potwierdzili otrzymaną informację. Na polu leżał 50-metrowy maszt – relacjonuje st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Na miejscu zdarzenia mundurowi przeprowadzili szczegółowe oględziny oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwa precyzyjne ustalanie, co doprowadziło do runięcia tak ogromnej konstrukcji.

Autor: Grzegorz Skiba - przewodniczący Rady Gminy Górno/ Facebook

Przewodniczący Rady Gminy: „To mogło stwarzać realne zagrożenie dla życia”

Sprawa wywołała spore poruszenie wśród lokalnej społeczności. Do incydentu w mediach społecznościowych odniósł się Grzegorz Skiba, przewodniczący Rady Gminy Górno. Samorządowiec wprost pisze o podejrzeniach, które – jeśli się potwierdzą – mogą zszokować opinię publiczną. Chodzi o potencjalne, celowe działanie osób trzecich.

„Konstrukcja związana z masztem antenowym runęła w pobliżu drogi i szlaku pieszego, którym codziennie poruszają się mieszkańcy oraz turyści. Jeżeli potwierdzą się informacje, że śruby mocujące zostały celowo odkręcone, będziemy mieli do czynienia nie tylko z aktem wandalizmu, ale przede wszystkim z działaniem stwarzającym realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. (…) Mieszkańcy mają prawo poznać przyczyny tego zdarzenia i oczekiwać wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych, jeśli doszło do celowego działania” – podkreślił w swoim wpisie Grzegorz Skiba.

Na szczęście w momencie katastrofy budowlanej w pobliżu nikogo nie było i nikt nie odniósł obrażeń. Sprawę szczegółowo wyjaśnia kielecka policja. Do tematu będziemy wracać.