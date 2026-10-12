Czarna seria na drogach w powiecie jędrzejowskim. Dwa groźne wypadki w pół godziny, rozcinano karoserię

Dramat w Oksie. Uwięziona osoba w pojeździe dostawczym

Do pierwszego niebezpiecznego zdarzenia doszło około godziny 14:00 w miejscowości Oksa. Na drodze wojewódzkiej 742 rozbił się samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby.Sytuacja na miejscu była na tyle poważna, że jedna z osób została uwięziona wewnątrz pojazdu. Strażacy musieli wykonać do niej dostęp przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Obaj uczestnicy tego zdarzenia wymagali pomocy medycznej. W działaniach na miejscu brały udział cztery zastępy straży pożarnej.

O godzinie 13:43 dyżurny jędrzejowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Oksa. Jak wstępnie ustalono, 62-letni kierowca pojazdu marki Renault Master, najprawdopodobniej na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, a następnie zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W pojeździe oprócz 62-latka znajdowała się również 56-letnia pasażerka, która została przetransportowana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym. Jej stan określany jest jako ciężki. Na chwilę obecną pomiędzy miejscowościami Nagłowice a Włoszczową jeden pas ruchu jest zablokowany - powiedziała nam Beata Soboń z KPP Jędrzejów.

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Zderzenie dostawczaka z ciężarówką na trasie S7 w Brzegach

Zaledwie pół godziny później, około godziny 14:30, służby otrzymały kolejne zgłoszenie. W miejscowości Brzegi, na drodze ekspresowej S7 w kierunku Krakowa, doszło do zderzenia samochodu dostawczego z pojazdem ciężarowym.W wyniku zdarzenia kobieta kierująca samochodem dostawczym była badana przez zespół ratownictwa medycznego. W akcji na S7 również uczestniczyły cztery zastępy strażackie.

Przed godziną 14:30 dyżurny jędrzejowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na trasie S7 w rejonie miejscowości Brzegi. Jak wstępnie ustalono, najprawdopodobniej 43-letni kierowca pojazdu marki MAN nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Iveco, w wyniku czego najechał na ten pojazd, a następnie pojazd Iveco uderzył w bariery energochłonne. Uczestnicy zdarzenia trzeźwi, natomiast kierująca, 48-latka z pojazdu marki Iveco, została przetransportowana do szpitala. W chwili obecnej ruch odbywa się lewym pasem ruchu - powiedziała nam Beata Soboń z KPP Jędrzejów.