Nowoczesne parkomaty w Kielcach. 80 nowych urządzeń w Strefie Płatnego Parkowania

Plan zakłada kompleksową wymianę infrastruktury oraz zagęszczenie sieci parkomatów, aby ułatwić kierowcom dostęp do płatności:
- Podstrefa A: Wymienionych zostanie 67 starych urządzeń. Dodatkowo pojawi się 9 nowych sztuk w miejscach, gdzie dotychczas odległości między parkomatami były zbyt duże.
- Podstrefa B: Sieć zostanie uzupełniona o 4 dodatkowe urządzenia.
Nowe punkty pojawią się m.in. przy ul. Dużej, Leśnej (przy Urzędzie Miasta), Zamkowej, a w Podstrefie B także przy ul. Wojska Polskiego czy Słowackiego.
Komfort i nowoczesne płatności
Nowe parkomaty zostaną wyposażone w dotykowe ekrany z intuicyjnym menu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. System poprowadzi kierowcę krok po kroku, wyświetlając czas postoju i należną kwotę.
Kluczowe funkcjonalności to:
- Różnorodne metody płatności: Monety (10 gr – 5 zł), karty płatnicze (bezstykowo i z PIN-em) oraz system BLIK.
- Karta Mieszkańca: Czytniki kodów QR umożliwią naliczanie rabatów dla osób uprawnionych.
- Dostępność: Urządzenia spełniają polskie i unijne normy w zakresie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami.
Cyfrowy bilet i ekologia
W trosce o środowisko, oprócz tradycyjnego wydruku, urządzenia zaoferują funkcję biletu cyfrowego. Po dokonaniu opłaty kierowca będzie mógł pobrać potwierdzenie w formacie PDF na swój smartfon, skanując kod QR z ekranu.
Dzięki przesyłaniu danych w czasie rzeczywistym, kierowcy zyskają nową wygodę: możliwość przedłużenia czasu parkowania w dowolnym parkomacie w ramach danej podstrefy, niezależnie od tego, gdzie rozpoczęli postój.