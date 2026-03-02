Nowoczesne parkomaty w Kielcach. 80 nowych urządzeń w Strefie Płatnego Parkowania

Plan zakłada kompleksową wymianę infrastruktury oraz zagęszczenie sieci parkomatów, aby ułatwić kierowcom dostęp do płatności:

Podstrefa A: Wymienionych zostanie 67 starych urządzeń. Dodatkowo pojawi się 9 nowych sztuk w miejscach, gdzie dotychczas odległości między parkomatami były zbyt duże.

Podstrefa B: Sieć zostanie uzupełniona o 4 dodatkowe urządzenia.

Nowe punkty pojawią się m.in. przy ul. Dużej, Leśnej (przy Urzędzie Miasta), Zamkowej, a w Podstrefie B także przy ul. Wojska Polskiego czy Słowackiego.

Komfort i nowoczesne płatności

Nowe parkomaty zostaną wyposażone w dotykowe ekrany z intuicyjnym menu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. System poprowadzi kierowcę krok po kroku, wyświetlając czas postoju i należną kwotę.

Kluczowe funkcjonalności to:

Różnorodne metody płatności: Monety (10 gr – 5 zł), karty płatnicze (bezstykowo i z PIN-em) oraz system BLIK.

Karta Mieszkańca: Czytniki kodów QR umożliwią naliczanie rabatów dla osób uprawnionych.

Dostępność: Urządzenia spełniają polskie i unijne normy w zakresie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami.

Cyfrowy bilet i ekologia

W trosce o środowisko, oprócz tradycyjnego wydruku, urządzenia zaoferują funkcję biletu cyfrowego. Po dokonaniu opłaty kierowca będzie mógł pobrać potwierdzenie w formacie PDF na swój smartfon, skanując kod QR z ekranu.

Dzięki przesyłaniu danych w czasie rzeczywistym, kierowcy zyskają nową wygodę: możliwość przedłużenia czasu parkowania w dowolnym parkomacie w ramach danej podstrefy, niezależnie od tego, gdzie rozpoczęli postój.