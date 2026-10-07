Do zdarzenia doszło w środę, 7 października, około godziny 14.10 w Tokarni w powiecie kieleckim. Kierujący Nissanem Primiera na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem. Auto zjechało z jezdni, uderzyło w ogrodzenie posesji i dachowało.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Zdarzenie wyglądało poważnie, jednak kierowca samochodu wyszedł z niego bez obrażeń.

19-latek stracił panowanie nad samochodem

Szczegóły zdarzenia przekazał Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

O godzinie 14.10 w miejscowości Tokarnia doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu Nissan. Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem Nissan, trzeźwy 19-latek, na łuku drogi stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem i uderzył w płot posesji, dachując. Sprawca podróżował sam. Za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany mandatem karnym oraz otrzymał punkty karne – poinformował Jacek Borek.

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Policjanci ustalili, że młody kierowca był trzeźwy. Podróżował sam.

Nissan dachował i uszkodził ogrodzenie

Siła uderzenia doprowadziła do uszkodzenia ogrodzenia posesji. Uszkodzony został również Nissan Primera. Choć samochód po zdarzeniu znalazł się na dachu, 19-latek nie wymagał pomocy medycznej. Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a na jego konto trafiły również punkty karne.