W poniedziałkowe popołudnie, 23 listopada, dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury wypełnił się ludźmi w różnym wieku. Ze względu na trwający remont miejskiego rynku to właśnie ta przestrzeń stała się miejscem zbiórki dla wszystkich, którzy pragnęli wyrazić swój żal i podtrzymać na duchu bliskich ofiar. O godzinie 17:00 marsz ruszył w milczeniu w stronę ulicy Polnej, niosąc ze sobą znicze oraz białe kwiaty – symbole pamięci, czystości intencji i nadziei.

Trasa milczenia i chwila zadumy przy ulicy Nowej

Przemarsz przebiegał wyznaczoną wcześniej trasą pod hasłem „Łączy nas pamięć. Jednoczy sprzeciw wobec przemocy”. Z ulicy Polnej uczestnicy skierowali się na ulicę Iłżecką. W rejonie skrzyżowania z ulicą Nową zaplanowano krótkie zatrzymanie i chwilę zadumy.

Z ulicy Iłżeckiej kolumna przeszła dalej ulicą Okólną oraz Aleją 3 Maja, kierując się w stronę parkingu przy Zakładowym Domu Kultury. Na całej długości trasy nie wznoszono żadnych haseł, nie było przemówień politycznych ani oficjalnych wystąpień. Wydarzenie miało wybitnie obywatelski i ponadpartyjny charakter, dokładnie tak, jak zapowiadali organizatorzy.

Symboliczny gest wdzięczności pod komendą policji

Finał przemarszu nastąpił na parkingu przy ZDK, zlokalizowanym bezpośrednio naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym miejscu mieszkańcy złożyli przyniesione znicze i kwiaty, tworząc symboliczne miejsce pamięci.

Zgodnie z zamysłem inicjatorów zgromadzenia, ten ostatni akcent był również czytelnym gestem wdzięczności i szacunku dla funkcjonariuszy policji. Mieszkańcy chcieli w ten sposób podziękować mundurowym za ich odwagę, zdecydowaną postawę oraz narażanie własnego życia podczas śmiertelnie niebezpiecznej interwencji, która powstrzymała dalszy rozlew krwi.

Obywatelska odpowiedź na cierpienie: wydarzenie bez politycznych szyldów

Marsz Pamięci narodził się z potrzeby serca samych mieszkańców. Głównym założeniem organizatorów było stoczenie walki z obojętnością i ukazanie pełnej solidarności z poszkodowanymi rodzinami. Apel o nieprzynoszenie barw klubowych, partyjnych ani organizacyjnych został w pełni uszanowany przez zgromadzonych. Na pierwszym miejscu znalazły się obecność drugiego człowieka, pamięć o zmarłych oraz zdecydowany sprzeciw wobec przemocy.

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Karta Historii. Skrót i kulisy tragedii w Ostrowcu i Krakowie

Aby w pełni zrozumieć emocje, jakie towarzyszyły uczestnikom Marszu Pamięci, należy powrócić do dramatycznych wydarzeń z pierwszego tygodnia listopada 2026 roku, które wstrząsnęły całą Polską.

Zbrodnia w rodzinnym domu przy ulicy Tylnej

Tragedia rozpoczęła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W rodzinnym mieszkaniu w bloku przy ulicy Tylnej 24-letni Michał Oksiński zastrzelił swoich najbliższych: 53-letniego ojca Janusza, 51-letnią matkę Renatę oraz 21-letnią siostrę Magdalenę, studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Sprawca od stycznia posiadał pozwolenie na broń palną do celów sportowych i miał zarejestrowane dwa egzemplarze broni, a wraz z ojcem trenował w klubie strzeleckim „Świt” w Starachowicach.

Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Po dokonaniu morderstwa w domu, w sobotę 7 listopada, napastnik zabrał samochód ojca i udał się do Krakowa. Ubrany w strój moro oraz kamizelkę kuloodporną, około godziny 15:00 wjechał od ulicy Sławkowskiej na Rynek Główny i otworzył ogień z broni długiej do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło 6 osób (czterej obywatele Polski oraz turyści z Wielkiej Brytanii i Austrii), a 15 zostało rannych, w tym dwaj policjanci.

Napastnik został postrzelony podczas wymiany ognia z patrolującymi miasto funkcjonariuszami. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Krakowie, gdzie pomimo operacji zmarł w poniedziałek, 9 listopada, nad ranem.

Ostatnie pożegnanie w Waśniowie

Zamordowana rodzina Oksińskich pochodziła z gminy Waśniów. To tam, w poniedziałek 16 listopada 2026 roku, odbył się ich pogrzeb. Janusz, Renata i Magdalena zostali pochowani we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym po mszy świętej odprawionej przez ks. Ryszarda Koneckiego.