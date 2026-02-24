Nawet 12 stopni w Świętokrzyskiem. Idzie duże ocieplenie

Termometry we wtorek najcieplejszym momencie dnia wskażą około 5°C. Utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a sytuację dodatkowo pogorszy porywisty wiatr.

Nocne przymrozki i środowy front

W nocy z wtorku na środę nad regionem przemieści się front atmosferyczny. Przyniesie on dalsze, nieznaczne ochłodzenie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Środa zapowiada się nieco spokojniej – opadów będzie mniej, jednak temperatura pozostanie niska, oscylując w granicach 3-4°C.

Wiosenny powiew w drugiej połowie tygodnia

Od czwartku sytuacja w województwie świętokrzyskim zacznie się zmieniać za sprawą układu wysokiego ciśnienia. W czwartek termometry mogą pokazać nawet 7-8°C. Dzień będzie pogodny, jednak noce staną się znacznie mroźniejsze. Zarówno w nocy ze środy na czwartek, jak i z czwartku na piątek, temperatura może spaść do -3 lub -4°C.

Piątek i sobota to będą najcieplejsze dni tygodnia. Słupki rtęci powędrują wysoko, osiągając nawet 11-12°C.

Weekendowa zmiana aury

Ciepła aura nie zostanie z nami na długo. Już w sobotę po południu nad region nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i ponowne ochłodzenie. W niedzielę temperatura spadnie do poziomu 7-8°C.