Idealny plan na 8 marca: Śmiech, gwiazdy i „Randka w ciemno”

„Bonobo – randka w ciemno”

Wyobraź sobie trzech przyjaciół, którzy marzą o randce idealnej. Brzmi prosto? Nie w tym przypadku! Jeden z nich nie widzi, drugi nie słyszy, a trzeci nie mówi. Gdy ta wybuchowa mieszanka postanawia ruszyć na miłosne podboje, efekt może być tylko jeden: lawina absurdalnych sytuacji, błyskotliwych dialogów i komicznych nieporozumień.

„Bonobo – randka w ciemno” to opowieść o tym, że dla chcącego nic trudnego, a „co trzy głowy, to nie jedna”. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu do łez i kibicowania bohaterom w ich szalonych staraniach o względy płci pięknej.

Gwiazdorska obsada na kieleckiej scenie

W spektaklu zobaczymy twarze doskonale znane z ekranów telewizyjnych i desek teatrów w całej Polsce:

Dani: Przemysław Cypryański

Julie: Magdalena Górska / Anna Sandowicz

Angelique: Dominika Kachlik

Ben: Wojciech Rotowski

Alex: Marcin Mroczek

Kiedy: 8 marca 2026 r. (Dzień Kobiet)Godziny: 16:00 oraz 19:30Gdzie: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12

Gdzie kupić bilety?

Bilety dostępne są:

Online: na portalu www.kupbilecik.pl

Stacjonarnie: w kasie Filharmonii Świętokrzyskiej (tel. 41 368 05 01, 41 365 54 83)

Grupowo: rezerwacje powyżej 10 miejsc pod numerem telefonu 669 179 886