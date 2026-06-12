Ruszaj na świętokrzyski szlak! Ruszyła kultowa akcja wakacyjna z nagrodami

To już piąty rok, kiedy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rzuca wyzwanie miłośnikom podróży, zachęcając całe rodziny do aktywnego odkrywania regionu. Edycja 2026 przynosi jednak rewolucyjną nowość na okładce.

– Spotykamy się w wyjątkowym momencie (...) Nasza akcja od samego początku skierowana jest do całych rodzin – od najmłodszych dzieci, przez młodzież, aż po rodziców i dziadków. Chcemy w ten sposób zachęcić wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Edycja 2026 przynosi ze sobą pewną nowość. Nasza tegoroczna akcja paszportowa została wzbogacona o postać uwielbianego przez pokolenia Koziołka Matołka, który zdobi okładkę oraz wybrane strony wnętrza paszportu – mówiła z uśmiechem marszałek Renata Janik.

Wprowadzenie tej kultowej postaci ma dodatkowo zmobilizować najmłodszych podróżników do spakowania plecaków i wyruszenia w trasę.

Aż 32 perły regionu do odkrycia!

Tegoroczny paszport to gotowy przewodnik po najciekawszych zakątkach województwa. Znajdziemy w nim opisy aż 32 niezwykłych miejsc, które unowocześniły swoją ofertę dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Wachlarz propozycji jest tak szeroki, że każdy – niezależnie od wieku czy zainteresowań – znajdzie coś dla siebie. Na mapie wycieczek znalazły się m.in.:

Dla fanów historii i legend: Zamki w Chęcinach, Krzyżtoporze oraz malowniczym Sandomierzu.

Dla młodych odkrywców i naukowców: Nowoczesne laboratoria Centrum Nauki Leonardo Da Vinci oraz sekrety starożytnego hutnictwa w Nowej Słupi.

Dla miłośników natury i relaksu: Zielone alejki Ogrodu Botanicznego w Kielcach.

Dla fanów magii i bajek: Oczywiście pełen atrakcji Pacanów.

Proste zasady i atrakcyjne nagrody

Zasady wakacyjnej rywalizacji są dziecinnie proste i stanowią świetny motywator do weekendowych wypadów.

Odbierz paszport (całkowicie bezpłatnie). Podróżuj i zbieraj stemple w partnerskich obiektach. Zgłoś się po nagrodę! Dla pierwszych 150 osób, które zbiorą minimum 5 pieczątek i dostarczą paszport do Urzędu Marszałkowskiego, przygotowano atrakcyjne upominki. Nawet po wyczerpaniu puli nagród, sam paszport wypełniony stemplami pozostanie unikalną, osobistą pamiątką z wakacji 2026 roku.

Ważne: Wielki finał akcji oraz podsumowanie zbierania pieczątek zaplanowano na 27 sierpnia 2026 roku.

Gdzie odebrać swój paszport?

Swojego „Świętokrzyskiego Podróżnika Europejskiego” można odebrać osobiście w Kielcach:

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Adres: Departament Rozwoju Regionalnego, Al. IX Wieków Kielc 4

Lokalizacja: Pokój nr 7, III piętro

Władze regionu oraz partnerzy akcji gorąco zapraszają!