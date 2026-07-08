ESKA Summer City i loty balonem w Miedzianej Górze! Wójt Damian Sławski zaprasza na festiwal

Złapcie ekipę ESKA Summer City

Na festiwalu nie mogło zabraknąć naszej radiowej ekipy. W sobotnie popołudnie wypatrujcie na miejscu charakterystycznego patrolu ESKA Summer City, który przywiezie ze sobą mnóstwo letniej energii. Będziemy dla Was nadawać prosto z centrum wydarzeń, rozdawać wakacyjne gadżety i dbać o to, aby temperatura imprezy ani na chwilę nie spadła. Do zobaczenia pod sceną!

Sobotnie pokazy i widowiska

Świętowanie rusza w sobotę o godzinie 15:00 od prezentacji festiwalowych stref. Oficjalne powitanie gości przez wójta Damiana Sławskiego zaplanowano na 16:15, a tuż po nim przestrzeń zaleje fala bąbelków podczas piana party. W programie sobotnim znalazły się też dynamiczne pokazy wojskowe jednostki Strzelec, podniebne akrobacje na szarfach oraz turniej wyciskania sztangi.

Laserowa dyskoteka do północy

Wieczorne emocje podkręci widowiskowy pokaz barmański połączony z konkursami dla publiczności. Gdy tylko zapadnie zmrok, o godzinie 22:00 niebo rozświetli zaawansowany pokaz laserowy. Zaraz po nim rozpocznie się wielka nocna dyskoteka, którą za sterami poprowadzą DJ Mike F oraz DJ Dave J.

Niedziela w kolorach tęczy

Niedzielna odsłona festiwalu upłynie pod znakiem rodzinnej zabawy, która wystartuje o 15:00 od gier i animacji dla najmłodszych. Głównym punktem popołudnia będzie Inwazja Kolorów. Widowiskowe eksplozje barwnych proszków wyrzucanych w powietrze zaplanowano w dwóch turach – o 16:00 oraz 17:40.

Sport, taniec i sztuki walki

Niedzielny program dynamicznie połączy sport z rekreacją. Widzowie będą mogli podziwiać pokazy kick-boxingu oraz pokazowe walki karate. Na fanów rytmu czekać będą pokazy tańca oraz otwarte warsztaty taneczne, które rozruszają publiczność przed wieczornym finałem.

Kabaret Czwarta Fala na deser

Prawdziwym hitem niedzielnego wieczoru będzie występ gwiazdy polskiej sceny komediowej. O godzinie 19:45 przed publicznością wystąpi Kabaret Czwarta Fala. Znani z genialnego poczucia humoru artyści zadbają o potężną dawkę śmiechu na zakończenie całego festiwalu.

Spójrz na Miedzianą Górę z balonu

Równie mocno jak na scenie, będzie tętnić życie w strefach wokół obiektów sportowych. Absolutnym hitem soboty będą loty balonem na uwięzi, dające niepowtarzalną okazję, by spojrzeć na okolicę z lotu ptaka. Tego samego dnia pojawią się zaawansowane symulatory wyścigowe Racing Arena, wirtualne pole golfowe oraz wystawa motoryzacyjnych klasyków, w tym włoskich perełek od Scuderia.

Skoki spadochronowe i nowoczesne technologie

Niedziela przyniesie kolejne podniebne emocje w postaci widowiskowych pokazów spadochronowych. Na ziemi na uczestników czekać będzie gigantyczny dmuchany tor przeszkód oraz technologiczna ciekawostka – pokaz chodzącego psa robota. Przez cały weekend na terenie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji działać będzie piaszczysta plaża, strefa bumperball, dmuchańce dla dzieci oraz strefa gastronomiczna z food truckami.