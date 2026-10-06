Gra o miliony i bezpieczeństwo Kielc. Ważne decyzje przed Radą Miasta

Plan zaprezentowany przez prezydentkę Agatę Wojdę zakłada konsolidację istniejącego zadłużenia miasta na kwotę 354,5 mln zł.

– To decyzja, która ma znaczenie nie tylko dla bieżących finansów Kielc, ale także dla prac nad budżetem na przyszły rok i możliwości wykorzystania wyjątkowo korzystnego źródła finansowania ważnych dla miasta inwestycji. Konsolidacja nie oznacza zaciągnięcia nowego długu. Chcemy zmienić sposób spłaty już istniejącego zadłużenia, zmniejszyć obciążenia miasta w najbliższych latach i dzięki temu stworzyć większą przestrzeń na inwestycje – podkreśla prezydentka Kielc, Agata Wojda.

Rozłożenie spłaty w czasie pozwoli obniżyć koszty obsługi długu i uwolnić środki niezbędne do pozyskania dofinansowania z zewnątrz.

Własne schrony, ochrona cybernetyczna i kluczowa droga: ponad 219 mln zł w projektach

Akceptacja radnych umożliwi dalsze procedowanie czterech wniosków złożonych do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Łączna wartość zgłoszonych projektów wynosi ponad 219 mln zł, z czego aż 179 mln zł miałyby pokryć preferencyjne pożyczki.

Proponowane przedsięwzięcia obejmują:

Cyberbezpieczeństwo ratusza (20,44 mln zł, pożyczka: 16,62 mln zł): modernizację infrastruktury teleinformatycznej i systemów przetwarzania danych pod kątem odporności cyfrowej.

Cyberbezpieczeństwo jednostek miejskich (29,91 mln zł, pożyczka: 24,33 mln zł): rozbudowę sieci IT w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Miejsca doraźnego schronienia z funkcją parkingów (58,76 mln zł, pożyczka: 47,78 mln zł): budowę obiektów podwójnego zastosowania przy ulicach Solnej, Grunwaldzkiej i Kamińskiego. Na co dzień będą służyć jako parkingi, a w czasie kryzysu jako schrony.

Przebudowa ul. Tarnowskiej (110,29 mln zł, pożyczka: 90,72 mln zł): modernizację 1,4 km odcinka drogi krajowej nr 73. Inwestycja ma dostosować trasę do wymogów mobilności wojskowej i reagowania kryzysowego.

Finansowanie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności to wyjątkowa okazja dla miejskiej kasy – pożyczki są nieoprocentowane, nie posiadają marży, a dodatkowo istnieje możliwość umorzenia ponad 20% ich wartości. To obecnie jedyne zewnętrzne źródło środków na tego typu zadania.

Alternatywa? Obligacje i utrata części inwestycji

Jeśli Rada Miasta nie wyrazi zgody na proponowany plan, Kielce będą musiały drastycznie ograniczyć zakres planowanych prac. W takim scenariuszu kontynuowane będą jedynie projekty cyfrowe oraz schron przy ul. Solnej. Działki przy ul. Grunwaldzkiej i Kamińskiego miasto zaproponuje przekazać Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, by zachować szansę na budowę parkingów przy szpitalach.

Odrzucenie uchwały wymusi również emisję miejskich obligacji o wartości ponad 76 mln zł na najbliższej sesji, aby pokryć przypadające na ten rok raty zadłużenia.