Gwałtowne nawałnice nad regionem. Strażacy interweniowali już kilkadziesiąt razy

Wiktoria Kmiecik
2026-07-27 15:26

Załamanie pogody dało się we znaki mieszkańcom Świętokrzyskiego. Do godziny 14:30 służby ratunkowe odnotowały 55 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków groźnych zjawisk atmosferycznych. Najbardziej ucierpiały powiaty buski i kazimierski.

Zerwany dach z budynku gospodarczego w Świętokrzyskiem
Autor: Świętokrzyska Straż Pożarna/ Materiały prasowe

Gwałtowne nawałnice nad regionem

Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych drzew i konarów blokujących drogi – służby wyjeżdżały do 47 wiatrołomów. Silne podmuchy wiatru dały się również we znaki właścicielom nieruchomości. Żywioł zerwał całkowicie jeden dach, uszkodził poszycie na jednym budynku mieszkalnym oraz na sześciu budynkach gospodarczych.

Główne uderzenie nawałnicy skumulowało się w dwóch rejonach. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie buskim oraz powiecie kazimierskim – w każdym z nich odnotowano aż po 26 interwencji.

Służby wciąż monitorują sytuację i usuwają kolejne skutki przechodzącego frontu.

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