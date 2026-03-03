Inspiracja, praktyka, przyszłość – Kongres Młodych Psychologów i Pedagogów

Współczesny świat stawia przed specjalistami zdrowia psychicznego wyzwania, o których jeszcze dekadę temu nikt nie myślał. Przebodźcowanie, nowe technologie i rosnące oczekiwania zawodowe to codzienność, z którą mierzą się osoby wchodzące na rynek pracy. W odpowiedzi na te potrzeby, 7 marca o godzinie 9:00, w progach Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Kongres dla Młodych Pedagogów i Psychologów.

Dlaczego ten kongres jest inny?

Większość konferencji naukowych skupia się na głosie doświadczonych badaczy. Choć ich wiedza jest bezcenna, organizatorzy nadchodzącego wydarzenia postanowili oddać mikrofon tym, którzy dopiero zaczynają swoją drogę.

- Naszym założeniem było to, żeby dopuścić do głosu również młode osoby, które mimo tego, że pracują w zawodzie rok, dwa lata (...) już mają jakieś takie pierwsze spostrzeżenia. Mogą na przykład podzielić się tym, co tak uderzyło je, co je zdziwiło w pracy zawodowej – wyjaśnia Aleksandra Rosik, psycholog, wykładowczyni i jedna z inicjatorek kongresu.

Inicjatywa zrodziła się z osobistych doświadczeń organizatorki, która po studiach czuła brak praktycznego przygotowania do realiów zawodu. Jak sama wspomina:

- Po skończeniu studiów po prostu zostałam wypuszczona w świat (...) nie mając zielonego pojęcia, co może mnie czekać, czy z jakimi trudnościami mogę się mierzyć w pracy. Sama gdzieś musiałam sobie to zbudować, dać sobie radę, uczyć się na błędach.

Kongres Młodych Psychologów i Pedagogów

Program kongresu został ułożony tak, aby dotykać najbardziej palących kwestii współczesnej psychologii i pedagogiki. Prelegenci, na co dzień pracujący z dziećmi z deficytami i wymagającymi specjalistycznych terapii, poruszą m.in. tematy:

Wypalenia zawodowego i asertywności w pracy.

Nowoczesnych technologii, w tym roli Sztucznej Inteligencji w pracy pedagoga.

Pracy z pokoleniem dzieci "w trybie przeciążenia" – osób neuroróżnorodnych, zmagających się z deficytami uwagi i przebodźcowaniem.

Dla kogo jest to wydarzenie?

Choć nazwa sugeruje profil dla profesjonalistów, organizatorzy podkreślają, że drzwi są otwarte dla każdego.

Dla studentów ostatnich lat: To szansa, by dowiedzieć się, jak realnie wygląda praca po dyplomie.

Dla wolnych słuchaczy: Każdy, kogo interesuje tematyka rozwoju dziecka i kondycji psychicznej współczesnego człowieka, znajdzie tu coś dla siebie.

Dla przyszłych studentów: Kongres odbywa się w ramach dni otwartych uczelni, co daje okazję do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich i podyplomowych.

Praktyczny wymiar wiedzy

Wydarzenie nie skończy się na samych wykładach. Przewidziany jest panel dyskusyjny, podczas którego każdy uczestnik będzie mógł zadać pytanie i skonfrontować teorię z praktyką.

- Chciałabym jeszcze raz serdecznie wszystkich zaprosić, ponieważ myślę, że szczególnie dla młodych osób wchodzących na rynek pracy może być to takie bardzo budujące, inspirujące doświadczenie i może również pozwolić poszerzyć swoją wiedzę o to, co jest bardzo istotne – nie tylko o teorię, której uczymy się na studiach, ale o praktykę – podsumowuje Aleksandra Rosik.

Szczegóły wydarzenia:

Data: 7 marca 2026 r.Godzina: Start o 9:00, zakończenie ok. 14:00-14:30.Miejsce: Aula Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.