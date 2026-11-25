Choć przez ostatnie stulecie zmieniały się realia i wyzwania, cel służby dzielnicowego pozostał niezmienny – być jak najbliżej ludzi i ich codziennych problemów. Jak podkreśla nadinsp. Zbigniew Nowak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, to właśnie ci funkcjonariusze stanowią najważniejsze ogniwo łączące policję ze społeczeństwem.

– Minęło już 100 lat, a od początku dzielnicowy miał być osobą najbliższą lokalnej społeczności, która jest po prostu dla ludzi. Dzielnicowy poznaje swój rejon, mieszkańców, weryfikuje, jakiej pomocy potrzebują i jakie zagrożenia występują w danej okolicy – zaznacza komendant.

Trudne interwencje i sportowa pasja

Podczas kieleckiej uroczystości wyróżniono także funkcjonariuszy odnoszących sukcesy pozasłużbowe. Nagrodę za osiągnięcia sportowe odebrał asp. Michał Kołomański z Komisariatu Policji w Suchedniowie. W jego codziennej pracy kluczowa jest ścisła współpraca z instytucjami pomocowymi, takimi jak MOPS czy GOPS, a także profilaktyka w szkołach.

– Najtrudniejsze interwencje dotyczą przemocy domowej w sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro dzieci. Wtedy musimy działać wspólnie z kuratorami oraz ośrodkami pomocy i podejmować stanowcze decyzje, które wyeliminują te zjawiska – wyjaśnia asp. Michał Kołomański.

Funkcjonariusz przyznaje, że po wymagającej służbie równowagę pomaga mu utrzymać aktywność fizyczna.