Inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg we współpracy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych obejmie fragment od skrzyżowania z ulicą Kolonia w gminie Masłów aż do granicy Kielc. Prace zaplanowano na wszystkich pasach ruchu – zarówno na jezdni wschodniej, jak i zachodniej.
Co się teraz dzieje na trasie?
Na miejscu pojawiły się już pierwsze ekipy. Obecnie prowadzone są roboty przygotowawcze, które polegają między innymi na demontażu barier ochronnych i elementów bezpieczeństwa ruchu.
Zasadnicza część inwestycji – frezowanie zniszczonego asfaltu oraz układanie nowej nawierzchni – wystartuje w przyszłym tygodniu. Wraz z rozpoczęciem tych robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Szczegółowe informacje o objazdach i zwężeniach drogowcy mają przekazać w osobnym komunikacie.
Zakres i termin zakończenia prac
Modernizacja ma znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo na odcinku DK73. W ramach zadania zaplanowano:
- zerwanie starej nawierzchni i ułożenie dwóch nowych warstw asfaltu,
- punktową wymianę krawężników oraz nawierzchni chodników,
- regulację wysokościową studzienek i urządzeń podziemnych,
- odtworzenie grubowarstwowego oznakowania poziomego.
Inwestycja jest finansowana ze środków pochodzących z rządowej rezerwy.
Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace na ulicy Radomskiej mają zakończyć się jeszcze w tym roku.