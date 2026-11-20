Inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg we współpracy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych obejmie fragment od skrzyżowania z ulicą Kolonia w gminie Masłów aż do granicy Kielc. Prace zaplanowano na wszystkich pasach ruchu – zarówno na jezdni wschodniej, jak i zachodniej.

Co się teraz dzieje na trasie?

Na miejscu pojawiły się już pierwsze ekipy. Obecnie prowadzone są roboty przygotowawcze, które polegają między innymi na demontażu barier ochronnych i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zasadnicza część inwestycji – frezowanie zniszczonego asfaltu oraz układanie nowej nawierzchni – wystartuje w przyszłym tygodniu. Wraz z rozpoczęciem tych robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Szczegółowe informacje o objazdach i zwężeniach drogowcy mają przekazać w osobnym komunikacie.

Zakres i termin zakończenia prac

Modernizacja ma znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo na odcinku DK73. W ramach zadania zaplanowano:

zerwanie starej nawierzchni i ułożenie dwóch nowych warstw asfaltu,

punktową wymianę krawężników oraz nawierzchni chodników,

regulację wysokościową studzienek i urządzeń podziemnych,

odtworzenie grubowarstwowego oznakowania poziomego.

Inwestycja jest finansowana ze środków pochodzących z rządowej rezerwy.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace na ulicy Radomskiej mają zakończyć się jeszcze w tym roku.