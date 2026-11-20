O kulisach tej odważnej decyzji, programie pełnym magii i tajemnic oraz o tym, dlaczego współczesny świat wymyka się dotychczasowym schematom, opowiedział na antenie Radia Eska Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury.

„Świat już nie płynie z NURT-em”. Dlaczego KCK zmienia formułę?

Przez długie lata festiwal form dokumentalnych NURT był jedną z najważniejszych imprez w kalendarzu kieleckiej instytucji. W tym roku jednak go nie zobaczymy. Władze KCK uznały, że czas na otwarcie zupełnie nowego rozdziału i postawienie na jeszcze bliższy kontakt z widzami.

Doszliśmy do wniosku, że świat już nie płynie z NURT-em. Świat dziś jest bardzo poszarpany, bardzo niejednorodny. Świat dziś wymaga porządkowania i właśnie dokumentowania tych wszystkich zjawisk, które nas otaczają – tłumaczy Artur Wijata, dyrektor KCK

Jak dodaje szef instytucji, tempo zmian wokół nas, również tych w przestrzeni wirtualnej, jest zawrotne. Nowy festiwal ma być próbą zatrzymania się na chwilę i uporządkowania tej rzeczywistości.

Chcemy chociaż w jakimś małym wymiarze próbować porządkować ten świat, dokumentować i pokazywać go naszym odbiorcom. Idziemy szeroko z misją, do której jesteśmy powołani. Chcemy pokazywać wszystkie dokumentacje za darmo – podkreśla Wijata.

Mieszkańcy wyjdą na ulice ze smartfonami. „Będą zadawać pytania, czym żyją Kielce”

Festiwal stawia nie tylko na oglądanie, ale też na aktywne współtworzenie. Jeszcze przed oficjalnym startem imprezy, bo już 21 listopada, w sali nr 49 ruszą bezpłatne warsztaty filmowe „Dokumentować miasto. Kielce w KOM-ie”, które poprowadzi Cezary Ciszewski.

Uczestnicy ruszą w teren uzbrojeni jedynie we własne telefony, by poszukać nieoczywistych historii.

Będą pewnie zadawać pytania w tych swoich pracach: czym żyją Kielce, jakiego ducha mają kielczanie, jakie tajemnice kryje nasze miasto. My na co dzień chodząc po naszym mieście, spacerując, czasami nie zakręcamy w takie rewiry, w które normalnie nie da się wejść. Ci uczestnicy będą w wnikliwy sposób eksplorować nasze miasto i pokażą je z zupełnie innej perspektywy – zapowiada dyrektor KCK

Efektem wspólnej pracy będzie film dokumentalny stworzony przez całą grupę. Jego premierowy pokaz oraz spotkanie z Cezarem Ciszewskim odbędą się 26 listopada o godz. 17:00 na Małej Scenie KCK. Zapisy na warsztaty prowadzi Dział Impresariatu KCK.

Czarnoksiężnicy z Papui, podlaskie szeptuchy i magia Gór Świętokrzyskich

Główna część festiwalu rozpocznie się 24 listopada na Małej Scenie KCK. Pierwszy dzień przebiegnie pod hasłem „Dokumentować nierzeczywiste” i idealnie wpisze się w lokalny klimat regionu.

Podobno Łysa Góra była miejscem sabatu czarownic i czarownice tutaj po naszym województwie latały na miotłach, więc mamy nadzieję, że jakiś element tej magii poczujemy właśnie w ten wieczór – mówi z uśmiechem Artur Wijata

Program pierwszego dnia zapowiada się niezwykle egzotycznie i tajemniczo:

17:00 – „Oddech Sangumy. Papua Nowa Gwinea” (reż. Anka Sidor). Reportaż opowiadający o rdzennych mieszkańcach, tamtejszych czarnoksiężnikach oraz oskarżeniach o czary. Po filmie odbędzie się spotkanie z autorką, podróżniczką i twórczynią bloga Burza w tropikach.

19:00 – „Magia Podlasia. Szeptuchy” (reż. Małgorzata Szyszka). Pokaz specjalny o uzdrowicielkach podtrzymujących ludowe tradycje. Po seansie widzowie będą mogli porozmawiać z obiema reżyserkami, zderzając ze sobą wierzenia z odległej Papui Nowej Gwinei i polskiego Podlasia.

Naukowcy z Londynu zbadają kielecką publiczność, a potem wyprawa na biegun

25 listopada festiwal pokaże swoje naukowe i podróżnicze oblicze. Najpierw, o godz. 14:00, ruszy blok „Dokumentować społeczeństwo”. KCK odwiedzi Julia Rynk, doktorantka z prestiżowego University College of London, która przeprowadzi w Kielcach swoje badania.

To będzie badanie pokazujące, jak nasze postawy mogą się zmienić po obejrzeniu filmu dokumentalnego na dany temat. Konkretnie Julia będzie eksplorować temat mniejszości w Polsce, religijnych, etnicznych. Przychodzimy do kina z jakimś konkretnym poglądem i być może po obejrzeniu filmu jesteśmy skłonni zmienić zdanie – wyjaśnia dyrektor KCK

O godz. 17:00 rozpocznie się cykl „Dokumentować podróże”. Widzowie zobaczą film „Pani Zimnych Krain” w reżyserii związanego z regionem Kuby Witka. To poruszający portret prof. Marii Agaty Olech, pierwszej polskiej badaczki polarnej.

Można powiedzieć, że kobiety lubią ciepło, a tu jest wyjątek od tej reguły. Ona ukochała sobie zimne krainy. To portret kobiety, która poświęca swoje życie na poznawaniu najbardziej odległych, surowych zakątków naszej planety – opowiada Artur Wijata. Po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserem.

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Hołd dla wybitnego artysty w Galerii „Winda”

W ramach cyklu „Dokumentować sztukę” festiwal przeniesie się 27 listopada do Galerii Sztuki Współczesnej „Winda”. Odbędzie się tam wernisaż wystawy prac przedwcześnie zmarłego w czasie pandemii wybitnego ceramika i rzeźbiarza, Macieja Kasperskiego.

Osobiście jestem bardzo sentymentalnie związany z tym nazwiskiem, dlatego że w roku 2012 robiłem wystawę Maćkowi. Uważam, że to jeden z najbardziej fascynujących polskich ceramików, rozpoznawalny w Polsce i na świecie. Będziemy pokazywać prace, które nigdy wcześniej nie były prezentowane, bo tworzył je tuż przed śmiercią. Powstały modele i rysunki techniczne, a żona zrobiła z nich te rzeźby, które Maciej planował stworzyć – zdradza dyrektor Wijata

Na ekspozycji pojawią się również spektakularne formy tzw. ceramiki noszonej, którą kielczanie mogli podziwiać przed laty podczas performance'u na festiwalu Off Fashion.

Wielki finał pod znakiem tajemnicy. Czym są filmowe „Podglądy”?

Zakończenie festiwalu nawiąże do niezwykle popularnego w KCK muzycznego cyklu „Podsłuchy”, na który widzowie kupują bilety w ciemno, nie wiedząc, kto wystąpi na scenie. Tym razem jednak zamiast słuchać, publiczność będzie oglądać.

Zastanawialiśmy się nawet, czy nie nazwać tego cyklu "podglądy". Można powiedzieć, że podsłuchy dokumentacji równają się podglądy. Będziemy podglądać i oglądać film. Mogę tylko zdradzić, że on będzie związany poniekąd z Kielcami, ale nic więcej nie powiem, bo to będzie bardzo miła niespodzianka dla widzów” – zapowiada tajemniczo Artur Wijata.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Dokumentacje” w Kieleckim Centrum Kultury jest całkowicie bezpłatny.