Cykl wydarzeń pod hasłem „Magiczny Grudzień 2026” wystartuje już 4 grudnia i potrwa nieprzerwanie do sylwestrowej nocy. Ratusz wraz z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz lokalnymi partnerami przygotował program łączący bożonarodzeniową tradycję z nowoczesną rozrywką.

Oprócz stałych punktów w kalendarzu, na odwiedzających Rynek czekać będą rodzinne warsztaty, koncerty oraz akcje edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu, organizowane we współpracy ze służbami mundurowymi i firmą Volvo Pro-Mot Kielce. Nie zabraknie również kulinarnych akcentów – zaplanowano wspólną degustację Kieleckiej Sałatki Jarzynowej oraz słodkich wypieków.

Harmonogram najważniejszych wydarzeń na kieleckim Rynku

4 grudnia – Wawel Truck: Słodka inauguracja świątecznego miesiąca z animacjami i niespodziankami dla najmłodszych.

Słodka inauguracja świątecznego miesiąca z animacjami i niespodziankami dla najmłodszych. 6 grudnia – Orszak Świętego Mikołaja i rozświetlenie choinki: Wspólny przemarsz przez centrum miasta oraz oficjalne włączenie miejskich iluminacji.

Wspólny przemarsz przez centrum miasta oraz oficjalne włączenie miejskich iluminacji. 12 grudnia – Konkurs na Najładniej Udekorowaną Choinkę: Uczniowie kieleckich podstawówek ozdobią drzewka własnoręcznie wykonanymi dekoracjami.

Uczniowie kieleckich podstawówek ozdobią drzewka własnoręcznie wykonanymi dekoracjami. 12–13 grudnia – Jarmark Szkolno-Przedszkolny: Kiermasz pełen rękodzieła i świątecznych ozdób przygotowanych przez dzieci.

Kiermasz pełen rękodzieła i świątecznych ozdób przygotowanych przez dzieci. 12–20 grudnia – Jarmark Świąteczny: Dziewięć dni ze stoiskami pełnymi prezentów, rękodzieła, regionalnych przysmaków i pierników.

Dziewięć dni ze stoiskami pełnymi prezentów, rękodzieła, regionalnych przysmaków i pierników. 26 grudnia – Silent Disco: Wieczorna zabawa taneczna ze słuchawkami na uszach w drugi dzień świąt.

Wieczorna zabawa taneczna ze słuchawkami na uszach w drugi dzień świąt. 31 grudnia – Sylwester pod gwiazdami: Wspólne pożegnanie 2026 roku i powitanie Nowego Roku przy muzyce w samym sercu miasta.

Miejskim wydarzeniom „Magiczny Grudzień 2026” będzie patronować Radio ESKA I ESKA2.