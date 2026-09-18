Kielce stawiają na „Nowy Malików”. Trwają konsultacje i są kolejne miliony na wykup gruntów

Podczas czwartkowej sesji (17 września) kieleccy radni podjęli decyzję o przekazaniu dodatkowych 5 mln zł na uregulowanie stanów prawnych oraz wykup działek, przez które ma przebiegać nowa infrastruktura drogowa. Środki te przesunięto z prezydenckiej rezerwy inwestycyjnej.

– Mówimy tu między innymi o przedłużeniu ulicy Skrajnej, przez ulicę Malików, w stronę Niewachlowa, wzdłuż nasypu kolejowego. Mówimy też o wykupach działek pod ten układ drogowy na „Nowym Malikowie”, który obecnie jest w konsultacjach społecznych – tłumaczy Łukasz Syska, zastępca prezydenta Kielc.

Uchwałę poparło 20 radnych, a dwoje wstrzymało się od głosu (Elżbieta Hermanowska i Marcin Stępniewski). Szef klubu Prawo i Sprawiedliwość zaznaczył, że choć popiera uwalnianie środków na ten cel, liczy na jeszcze odważniejsze działania.

80 hektarów pod nowy biznes i ulga dla kierowców

Nowa inwestycja drogowa obejmie przestrzeń między ulicami Malików i Piekoszowską a terenami kolejowymi. To jednak znacznie więcej niż budowa samych dróg, chodników czy ścieżek rowerowych. Realizacja projektu pozwoli otworzyć miasto na nowe inwestycje poprzez uwolnienie blisko 80 hektarów terenu pod działalność gospodarczą, co w przyszłości przełoży się na powstanie setek stabilnych miejsc pracy.

Dla mieszkańców zachodnich Kielc równie kluczowy będzie efekt komunikacyjny – nowa trasa ma znacząco odciążyć zakorkowane osiedle Ślichowice oraz ulicę Piekoszowską.

Mieszkańcy zdecydują o ostatecznym kształcie dróg

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach przygotował dwa warianty koncepcji, które różnią się głównie rozwiązaniami na skrzyżowaniach. O tym, która opcja okaże się najlepsza, współdecydować będą mieszkańcy.

– To mieszkańcy na co dzień poruszają się po kieleckich drogach, dlatego Wasze doświadczenie i spojrzenie pomogą nam wybrać najlepszą opcję – podkreślają przedstawiciele MZD.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Wszystkie materiały i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w zakładce Aktualne konsultacje. Swoje opinie, uwagi i wnioski można składać do 6 października 2026 roku na kilka sposobów: