Kosmiczne 3. urodziny Happy Jumper już 12 września!

Zabawa wystartuje o godzinie 10:00 i potrwa aż do 21:00. Na gości czeka formuła „NO LIMIT” – wszystkie urodzinowe atrakcje są dostępne w cenie standardowego biletu wstępu.

Harmonogram głównych punktów programu

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – Piana Party

13:30, 15:30 – Balonowe eksplozje z niespodziankami

16:30 – Uroczyste krojenie urodzinowego tortu

Przez cały dzień – Konkursy, wyzwania z nagrodami i animacje

Morze atrakcji w cenie jednego biletu

Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie wyszedł z Happy Jumper bez uśmiechu. Na uczestników czekają m.in. pokazy akrobatyczne, pokazy wielkich baniek mydlanych, Escape Room, Wielkie Koło Fortuny oraz kosmiczna ścianka do pamiątkowych zdjęć.

Każde dziecko będzie mogło skosztować darmowej kolorowej waty cukrowej oraz skosztować specjalnego napoju „ALIEN JUICE”. Do kluczowych punktów programu należy również rozbicie wielkiej piniaty w kształcie RAKIETY, szczelnie wypełnionej słodkościami.

Strefy specjalne partnerów wydarzenia

Wydarzenie zyskało wsparcie licznych patronów i partnerów, którzy przygotowali własne strefy aktywności:

Energetyczne Centrum Nauki: Eksperymenty z energią wodorową, samodzielne wytwarzanie wodoru w procesie elektrolizy, auto wodorowe oraz warsztaty tworzenia breloczków z folii termokurczliwej.

Centrum Nauki Leonardo Da Vinci: Odkrywcze warsztaty naukowe dla najmłodszych.

Brazilian Soccer Schools: Pokazowy trening piłkarski i gry ogólnorozwojowe.

Lider Taxi: Interaktywna strefa zabawy, quizy z nagrodami oraz 2-metrowa dmuchana maskotka.

Omega Party & Portento: Malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, skręcanie balonów, warkoczyki oraz spotkanie z Misiem Tulisiem.

Easy Gym: Wyzwania siłowe, konkursy i pomiary na wadze analitycznej.

Popeyes, SabatKrajno, RCKiK w Kielcach oraz Straż Miejska: Poczęstunki dla uczestników konkursów, strefy edukacyjne, kąciki plastyczne oraz gadżety.

Patronat medialny nad 3. urodzinami Happy Jumper objęły stacje Radio ESKA & ESKA2.

Przygotujcie dobry humor, mnóstwo energii i zabierzcie ze sobą całą rodzinę. Do zobaczenia 12 września w Happy Jumper!