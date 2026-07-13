Letnia Fala Sielpi 2026: Nadchodzi imprezowy hit lata w Świętokrzyskiem! [PLAN IMPREZY]

Mieszkańcy Kielc oraz całego województwa świętokrzyskiego mogą już powoli planować najbliższy weekend, ponieważ nadchodzi jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego lata w regionie. W dniach 18–19 lipca 2026 roku podkielecka Sielpia Wielka zamieni się w tętniące życiem serce wakacyjnej rozrywki. Przed nami Letnia Fala Sielpi – wyjątkowy, dwudniowy festiwal organizowany nad samym brzegiem Zalewu Sielpia. Wydarzenie to w idealny sposób połączy miłośników energetycznych, wieczornych koncertów z rodzinami szukającymi kreatywnego sposobu na spędzenie wolnego czasu nad wodą. Jeśli zastanawiasz się, gdzie wybrać się na weekend w okolicach Kielc, ta propozycja po prostu musi znaleźć się na Twojej liście.

Atrakcje dla całych rodzin i mnóstwo muzyki nad Zalewem Sielpia

Festiwal w Sielpi został zaprojektowany w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby jak najszerszego grona odbiorców, łącząc pokolenia i różne muzyczne światy. Więcej szczegółów na temat samej idei wydarzenia zdradził nam Krzysztof Stoiński, organizator festiwalu Letnia Fala Sielpi. W rozmowie z nami podkreślił, że przygotowany program pęka w szwach od atrakcji dedykowanych całym rodzinom, a warstwa muzyczna została dobrana tak, by zadowolić zarówno fanów nowoczesnego rapu, muzyki tanecznej, jak i nowoczesnych brzmień klubowych. Dzięki temu w Sielpi doskonale odnajdą się grupy znajomych, pary oraz rodzice z dziećmi.

Z myślą o najmłodszych uczestnikach wydarzenia, organizatorzy we współpracy z lokalnymi partnerami przygotowali gigantyczną, darmową strefę rozrywki. Codziennie w godzinach od 15:00 do 18:00 nad zalewem będą działy się rzeczy magiczne. Profesjonalni animatorzy zadbają o to, by na twarzach dzieci nie gościła nuda. W programie strefy rodzinnej zaplanowano bezpłatne malowanie buziek, robienie zjawiskowych, brokatowych tatuaży, zaplatanie kolorowych warkoczyków oraz specjalnie wydzielony, bezpieczny kącik malucha pod okiem wykwalifikowanych opiekunów, w którym rodzice będą mogli na chwilę odetchnąć.

Program Letniej Fali Sielpi – Kto wystąpi na scenie?

Muzyczny rozkład jazdy został rozłożony na dwa intensywne dni, a kulminacyjne punkty programu będą idealnym zwieńczeniem słonecznych godzin spędzonych na świętokrzyskiej Ibizie.

Sobota, 18 lipca – Wodna bitwa i taneczny maraton

Sobotnie popołudnie wystartuje pod znakiem ogromnych emocji i wyczekiwanej ochłody. Dokładnie o godzinie 17:00 plażę zaleje fala śmiechu, a to za sprawą wielkiej, otwartej bitwy wodnej, w której udział może wziąć każdy chętny – to idealny sposób na integrację i schłodzenie się w lipcowe popołudnie. Prawdziwe koncertowe szaleństwo rozpocznie się natomiast o 18:30. Jako pierwszy na scenie zamelduje się zespół Spontan, który błyskawicznie rozgrzeje zgromadzoną publiczność. O godzinie 20:00 stery przejmie Medusa, wprowadzając nowoczesny, dynamiczny klimat, a sobotni maraton koncertowy o godzinie 22:00 zamknie legendarna formacja Classic, gwarantując hitowe brzmienia, które porwą do tańca każdego. Dla tych, którym wciąż będzie mało, organizatorzy przygotowali nocną imprezę z DJ-em, która potrwa do późnych godzin wieczornych.

Niedziela, 19 lipca – Piana Party, Wac Toja i DJ Gromee

Drugi dzień festiwalu zapowiada się jeszcze bardziej widowiskowo i kolorowo. Startujemy o godzinie 17:00 od niezwykle fotogenicznego Wyrzutu Holi, czyli uwielbianego przez młodzież Festiwalu Kolorów, podczas którego niebo nad Sielpią zabarwi się wszystkimi kolorami tęczy. Zaledwie 45 minut później, o 17:45, strefa przed sceną zamieni się w gigantyczne Piana Party – to punkt programu, który co roku przyciąga setki fanów dobrej zabawy w białym puchu.

Niedzielny wieczór to jednak przede wszystkim absolutna gratka muzyczna dla mieszkańców regionu. Krzysztof Stoiński zdradził nam, że niedzielna scena ugości artystów absolutnie topowych. O godzinie 18:00 przed publicznością zaprezentuje się Miły Pan, czyli niekwestionowany król nowoczesnej muzyki tanecznej, którego utwory biją rekordy popularności w sieci. O 19:30 scenę zdominują hip-hopowe wibracje, a to za sprawą rapera Wac Toja, autora niezliczonych letnich hitów, które idealnie pasują do plażowego klimatu. Prawdziwym ukoronowaniem całego festiwalu będzie występ zaplanowany na godzinę 21:00 – wtedy za konsolą stanie gwiazda wieczoru, czyli DJ Gromee. Jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych i reprezentant kraju na Eurowizji dostarczy niesamowitych wrażeń wizualno-dźwiękowych, serwując swoje największe radiowe przeboje w porywających, klubowych aranżacjach. Całość wydarzenia zamknie finałowa zabawa taneczna prowadzona przez rezydenta imprezy.

Ekipa Eska Summer City rozkręca imprezę w Sielpi!

Dodatkowym motorem napędowym całego festiwalu będzie oficjalna obecność letniego patrolu Eska Summer City. Charakterystyczna, pomarańczowa ekipa radiowa zamelduje się na miejscu z gigantyczną dawką pozytywnej energii. Radiowcy będą krążyć po plaży i terenie festiwalu, organizując błyskawiczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, w których będzie można zgarnąć unikalne, eskowe gadżety idealne na wakacje. Jeśli chcesz usłyszeć się na antenie Radia Eska lub zdobyć pamiątkową koszulkę i okulary, koniecznie wypatruj pomarańczowego patrolu w okolicach głównej sceny nad zalewem.

Autor: PGM w Końskich/ Facebook

Dlaczego warto wybrać się do Sielpi Wielkiej w ten weekend?

Sielpia Wielka, przez wielu mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz turystów nazywana potocznie „Świętokrzyską Ibizą”, od lat pozostaje niekwestionowanym liderem wśród weekendowych kierunków wypoczynkowych w okolicach Kielc.

Niedawno zmodernizowany Zalew Sielpia, szerokie, piaszczyste plaże, doskonale rozwinięta baza gastronomiczna oraz rozbudowane ścieżki spacerowe sprawiają, że to idealne miejsce na ucieczkę od miejskiego zgiełku. Nadchodząca Letnia Fala Sielpi 2026 to najlepszy argument za tym, by spakować koce, zabrać rodzinę lub paczkę znajomych i spędzić najbliższe dni na wspólnej zabawie w otoczeniu wody, słońca i najlepszej polskiej muzyki.