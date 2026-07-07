Makabryczne odkrycie w Kielcach. W lesie znaleziono zwłoki w stanie rozkładu

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-07-07 13:34

Makabryczne odkrycie w Kielcach. W minioną sobotę w jednym z kompleksów leśnych na terenie miasta znaleziono ludzkie zwłoki. Ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu. Śledczy próbują teraz ustalić kim była zmarła osoba. Dokładną przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Radiowóz policji widziany z góry przez liście drzew. O działaniach służb w Kielcach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło w lesie w rejonie ulicy Malczewskiego. Na miejsce natychmiast skierowano służby. Przez wiele godzin pod nadzorem prokuratora pracowali tam policyjni technicy oraz grupa dochodzeniowo-śledcza, którzy zabezpieczali ślady.

Zgłoszenie o znalezieniu ciała otrzymaliśmy w minioną sobotę. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali kieleccy policjanci – potwierdza  Małgorzata Perkowska - Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Ze względu na stan zaawansowanego rozkładu, w jakim znajdowało się ciało, niemożliwa była natychmiastowa identyfikacja. Tożsamość zmarłej osoby, a także dokładne przyczyny i okoliczności jej śmierci, mają wyjaśnić zaplanowane badania sekcyjne oraz prowadzone pod nadzorem prokuratury śledztwo.

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