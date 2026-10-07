Makabryczne odkrycie w rejonie Czarncy. Zwłoki mężczyzny na torach

Wiktoria Kmiecik
2026-10-07 12:19

Makabryczne odkrycie w miejscowości Czarnca pod Włoszczową. W środowy poranek na torach kolejowych odnaleziono rozczłonkowane zwłoki. Na miejscu pracują służby, które ustalają tożsamość zmarłego oraz szczegółowe okoliczności tej tragedii.

Dwie nitki torów kolejowych biegnące przez otwarty teren. O tragedii w Czarncy przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Dawid Jakubowski

Do zdarzenia doszło w środę, 7 października. Na makabryczne znalezisko natrafił wspólny patrol policji oraz Straży Ochrony Kolei.

Rozczłonkowane ciało leżało na torach – przekazuje młodszy aspirant Weronika Grot, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Tragedia na torach. Są wstępne ustalenia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zmarły to prawdopodobnie mężczyzna. Jedną z najbardziej prawdopodobnych hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest potrącenie przez pociąg.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłego oraz dokładnego przebiegu nieszczęśliwego zdarzenia.

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