Makabryczne odkrycie w rejonie Czarncy. Zwłoki mężczyzny na torach

Do zdarzenia doszło w środę, 7 października. Na makabryczne znalezisko natrafił wspólny patrol policji oraz Straży Ochrony Kolei.

– Rozczłonkowane ciało leżało na torach – przekazuje młodszy aspirant Weronika Grot, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Tragedia na torach. Są wstępne ustalenia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zmarły to prawdopodobnie mężczyzna. Jedną z najbardziej prawdopodobnych hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest potrącenie przez pociąg.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłego oraz dokładnego przebiegu nieszczęśliwego zdarzenia.