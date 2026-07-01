Najpierw żar, potem żywioł. IMGW ostrzega przed niebezpieczną zmianą pogody w regionie

Wiktoria Kmiecik
2026-07-01 12:22

Przed nami niezwykle niebezpieczna doba pod względem pogodowym. IMGW-PIB wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego województwa świętokrzyskiego. Mieszkańcy regionu muszą przygotować się nie tylko na kontynuację fali upałów, ale również na gwałtowne załamanie pogody, któremu towarzyszyć będą niszczycielskie porywy wiatru i grad.

Piorun uderza w ziemię obok wiejskiej drogi pod ciemnymi chmurami. O alertach IMGW przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Unsplash.com

Dla wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego wprowadzono alert drugiego stopnia przed burzami. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać 1 lipca od godziny 12:00 i potrwa do północy. Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk na bardzo wysokie – aż 85%.

Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest późnym popołudniem oraz wieczorem. Prognozy wskazują na:

  • Bardzo silne opady deszczu – lokalnie może spaść od 35 mm do nawet 55 mm wody.
  • Porywisty wiatr – wiatr w porywach osiągnie do 100 km/h, a lokalnie może rozpędzić się aż do 115 km/h.
  • Grad – miejscami możliwe są opady gradu.

IMGW zaznacza w swoich uwagach, że sytuacja jest dynamiczna i niewykluczone jest podniesienie stopnia zagrożenia.

Ostatnie godziny fali upałów

Zanim jednak nadejdą burze, region wciąż będzie zmagał się z dotkliwym upałem. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami obowiązuje w regionie już od 29 czerwca.

W środę, 1 lipca, temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wahać się od 30°C do 33°C. W nocy termometry wskazywały od 18°C do 20°C. Prawdopodobieństwo utrzymania się tych warunków wynosi 80%. Alert dotyczący upałów wygasa o godzinie 20:00.

Gdzie obowiązują alerty?

Ostrzeżenia dotyczą całego obszaru województwa świętokrzyskiego. Alerty (zarówno przed burzami, jak i upałem) zostały wydane dla Kielc oraz powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego i włoszczowskiego.

Apel do mieszkańców: W związku z prognozowanym silnym wiatrem (do 115 km/h) oraz intensywnymi opadami, zaleca się zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów na balkonach i podwórkach, a także unikanie przebywania pod drzewami w trakcie trwania nawałnic.

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