Najpierw żar, potem żywioł. IMGW ostrzega przed niebezpieczną zmianą pogody w regionie

Dla wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego wprowadzono alert drugiego stopnia przed burzami. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać 1 lipca od godziny 12:00 i potrwa do północy. Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk na bardzo wysokie – aż 85%.

Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest późnym popołudniem oraz wieczorem. Prognozy wskazują na:

Bardzo silne opady deszczu – lokalnie może spaść od 35 mm do nawet 55 mm wody.

Porywisty wiatr – wiatr w porywach osiągnie do 100 km/h, a lokalnie może rozpędzić się aż do 115 km/h.

Grad – miejscami możliwe są opady gradu.

IMGW zaznacza w swoich uwagach, że sytuacja jest dynamiczna i niewykluczone jest podniesienie stopnia zagrożenia.

Ostatnie godziny fali upałów

Zanim jednak nadejdą burze, region wciąż będzie zmagał się z dotkliwym upałem. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami obowiązuje w regionie już od 29 czerwca.

W środę, 1 lipca, temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wahać się od 30°C do 33°C. W nocy termometry wskazywały od 18°C do 20°C. Prawdopodobieństwo utrzymania się tych warunków wynosi 80%. Alert dotyczący upałów wygasa o godzinie 20:00.

Gdzie obowiązują alerty?

Ostrzeżenia dotyczą całego obszaru województwa świętokrzyskiego. Alerty (zarówno przed burzami, jak i upałem) zostały wydane dla Kielc oraz powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego i włoszczowskiego.

Apel do mieszkańców: W związku z prognozowanym silnym wiatrem (do 115 km/h) oraz intensywnymi opadami, zaleca się zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów na balkonach i podwórkach, a także unikanie przebywania pod drzewami w trakcie trwania nawałnic.