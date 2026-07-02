Nietypowa interwencja policjantów ze Staszowa. Ruszyli na ratunek bocianiej rodzinie z Łukawicy

Do zdarzenia doszło dziś, 2 lipca przed południem. Dyżurny staszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w wyniku załamania pogody ucierpiało bocianie gniazdo. Na miejscu okazało się, że z wysokości wypadła czwarta ptaków.
Szybka akcja mundurowych w Łukawicy
Dwa dorosłe bociany miały sporo szczęścia i z całej sytuacji wyszły bez szwanku. Pomocy wymagały jednak dwa młode osobniki, które doznały urazów skrzydeł oraz nóg. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli teren i sprawnie zorganizowali transport dla rannych zwierząt.
O ptasiej rodzinie powiadomiono pracownika gminy oraz fundację, która na co dzień niesie pomoc dzikim zwierzętom.
Posłuchaj o szczegółach interwencji:
– Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom. Dzięki szybkiej reakcji wymagające dalszego leczenia bociany zostały przekazane pod odpowiednią opiekę – informuje Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
Bocian biały pod szczególną ochroną
Warto wiedzieć, że bociany są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową, a ich obecność w regionie to powód do dumy dla mieszkańców. Sezon letnich burz bywa jednak trudny dla tych ptaków, dlatego szybka reakcja świadków i służb ma kluczowe znaczenie.
Dzięki wspólnej akcji policjantów i lokalnych urzędników, młode bociany z Łukawicy są już bezpieczne. Trafiły do specjalistycznego ośrodka, gdzie przechodzą leczenie i rekonwalescencję, by jak najszybciej wrócić do natury.