Nietypowa interwencja policjantów ze Staszowa. Ruszyli na ratunek bocianiej rodzinie z Łukawicy

Do zdarzenia doszło dziś, 2 lipca przed południem. Dyżurny staszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w wyniku załamania pogody ucierpiało bocianie gniazdo. Na miejscu okazało się, że z wysokości wypadła czwarta ptaków.

Szybka akcja mundurowych w Łukawicy

Dwa dorosłe bociany miały sporo szczęścia i z całej sytuacji wyszły bez szwanku. Pomocy wymagały jednak dwa młode osobniki, które doznały urazów skrzydeł oraz nóg. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli teren i sprawnie zorganizowali transport dla rannych zwierząt.

O ptasiej rodzinie powiadomiono pracownika gminy oraz fundację, która na co dzień niesie pomoc dzikim zwierzętom.

Posłuchaj o szczegółach interwencji:

– Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom. Dzięki szybkiej reakcji wymagające dalszego leczenia bociany zostały przekazane pod odpowiednią opiekę – informuje Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Bocian biały pod szczególną ochroną

Warto wiedzieć, że bociany są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową, a ich obecność w regionie to powód do dumy dla mieszkańców. Sezon letnich burz bywa jednak trudny dla tych ptaków, dlatego szybka reakcja świadków i służb ma kluczowe znaczenie.

Dzięki wspólnej akcji policjantów i lokalnych urzędników, młode bociany z Łukawicy są już bezpieczne. Trafiły do specjalistycznego ośrodka, gdzie przechodzą leczenie i rekonwalescencję, by jak najszybciej wrócić do natury.