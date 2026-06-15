Dróżniczka z promilem w drodze do pracy

O szczegółach dzisiejszych działań i skrajnej nieodpowiedzialności kierowców opowiada Beata Soboń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jędrzejowskiej komendy prowadzili działania „Trzeźwy poranek”, podczas których zatrzymanych zostało trzech nietrzeźwych kierujących. Najbardziej porażający przypadek odnotowaliśmy po godzinie 7:00 w miejscowości Podchojny Nasi funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 56-letnią mieszkankę powiatu, która kierowała Chevroletem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała ponad promil alkoholu w organizmie. Jak ustaliliśmy w trakcie czynności, 56-latka była właśnie w drodze do pracy, gdzie miała pełnić obowiązki dróżniczki - informuje Beata Soboń.

To sytuacja, którą należy traktować szczególnie poważnie. Charakter pracy dróżniczki wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i bezpieczeństwo wielu osób korzystających z transportu kolejowego. Dzięki szybkiej interwencji policjantów nie tylko wyeliminowano pijaną kobietę z ruchu drogowego, ale przede wszystkim nie dopuszczono do wykonywania przez nią obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu. Niewykluczone, że dzisiejsze działania funkcjonariuszy pozwoliły zapobiec niewyobrażalnej tragedii na torach. Kobieta już straciła prawo jazdy.

Ciągnik bez tablic i ucieczka przed patrolem

To jednak nie był jedyny przypadek skrajnego braku wyobraźni tego poranka – kontynuuje Beata Soboń.

Przed godziną 5:30 w miejscowości Raków zatrzymaliśmy 36-latka kierującego ciągnikiem rolniczym. Mężczyzna miał blisko promil alkoholu, nie posiadał uprawnień do kierowania, a jego pojazd nie miał tablic rejestracyjnych, polisy OC i w ogóle nie był dopuszczony do ruchu. Kolejny nietrzeźwy wpadł kilka minut po 6:00 w Jaronowicach. 45-letni kierowca iveco prowadził samochód, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Jemu również zatrzymaliśmy prawo jazdy - informuje policjantka.

Autor: KPP Jędrzejów/ Materiały prasowe Pijany traktorzysta w powiecie jędrzejowskim

Odnotowaliśmy także próbę ucieczki. W miejscowości Skroniów kierujący fiatem na widok policyjnego patrolu zaczął gwałtownie zawracać. Został jednak szybko zatrzymany. Choć okazał się trzeźwy, powód jego zachowania był jasny – mężczyzna w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Surowe kary dla nieodpowiedzialnych kierowców

Dla takich zachowań nie ma żadnej taryfy ulgowej. Nietrzeźwi kierujący za swoje nieodpowiedzialne czyny odpowiedzą wkrótce przed sądem. Grozi im nie tylko wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, ale również kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policyjne działania w ramach „Trzeźwego poranka” jasno pokazują, że policjanci są obecni na drogach i skutecznie eliminują zagrożenia, zanim dojdzie do nieszczęścia.