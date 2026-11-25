Gdy pytamy o tegoroczny sezon, Wacław Szczoczarz, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp” i właściciel Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany, odpowiada z uśmiechem, ale szybko przechodzi do twardych danych. Choć zima dawała nadzieję na odbudowę zasobów wodnych, wiosna zweryfikowała te oczekiwania.

Z wrześniowych badań przeprowadzonych na 8 tysiącach hektarów stawów w całej Polsce wynika, że z brakiem wody zmagało się aż 84 procent gospodarstw.

W wielu miejscach wiosną w ogóle nie udało się zalać części stawów – tam, gdzie zabrakło wody, ryby po prostu nie wpuszczono. Do tego doszły gwałtowne skoki temperatur: chłodny maj, a później upały przekraczające 30 stopni. Gdy woda za bardzo się nagrzewa, hodowcy muszą przerywać karmienie, co bezpośrednio hamuje przyrost ryb.

Karpia jest mniej i jest lżejszy. Co mówią hodowcy?

W skali całego kraju standardowego karpia handlowego (ważącego od 1,5 do 2 kg) jest o kilkanaście, a lokalnie nawet do 20 procent mniej niż rok temu.

– U mnie w gospodarstwie woda jest. To jest obiekt, który jest położony przy mocnym cieku, chociaż też były już ograniczenia pod koniec sezonu, były ograniczenia z dostępem tej wody, ale udało się tę wodę utrzymać na odpowiednim poziomie. Ale też mam rybę lżejszą niż rok wcześniej – mówi Wacław Szczoczarz

Zamiast średniej wagi na poziomie 1,8 kg ryby osiągają teraz około 1,7 kg. Przy rocznej produkcji sięgającej blisko 100 ton daje to wynik o kilkanaście ton niższy niż przed rokiem.

Gospodarstwo w Rytwianach ma 176 hektarów powierzchni ewidencyjnej, z czego około 160 hektarów to woda. Ryby z tego miejsca trafiają nie tylko w Świętokrzyskie, ale też do Małopolski (m.in. w okolice Krakowa), na Podkarpacie oraz – przez organizację producentów Polski Karp – do przetwórni.

Czy zabraknie karpia przed Wigilią? Padła jasna deklaracja

Statystyczny Polak zjada około 60 dekagramów karpia rocznie, ale aż 90 procent całej sprzedaży przypada na okres świąteczny. Największe oblężenie zaczyna się tradycyjnie między 20 a 23 grudnia.

Część osób woli nie ryzykować kolejek i kupuje rybę już w połowie grudnia, oprawia ją i zamraża. Czy w tym roku faktycznie trzeba się spieszyć, bo towaru może nie wystarczyć? Hodowcy uspokajają, ale dodają ważne zastrzeżenie.

– Ryby raczej nie zabraknie, ale nie będzie też żadnych zapasów na przyszły rok, jak to bywało przy większej produkcji. Praktycznie cała ryba sprzeda się w grudniu – podkreśla Wacław Szczoczarz.

Kolejka po darmowego karpia w Krakowie

Tyle kosztuje karp w Świętokrzyskiem. Znamy aktualne stawki

Mniejsza podaż odbiła się na cenach. W województwie świętokrzyskim kilogram żywego karpia (uśmiercanego na miejscu sprzedaży zgodnie z wymogami weterynaryjnymi) podrożał średnio o 2 złote względem ubiegłego roku.

Aktualny cennik wygląda następująco:

Karp świeży w całości: 27–28 zł/kg (tam, gdzie ryby jest mniej, stawka może dojść do 30 zł/kg),

Karp wędzony: 68 zł/kg (w Rytwianach dostępny na zamówienie telefoniczne).

Na miejscu w gospodarstwie działa także niewielka przetwórnia, w której można kupić rybę już oczyszczoną – wypatroszoną, odgłowioną, w dzwonkach lub w formie filetów. Proporcjonalnie do karpia podrożał także hodowany w tych samych stawach amur, natomiast cena pstrąga wzrosła o około złotówkę na kilogramie.

Przy okazji przedświątecznych przygotowań hodowcy przypominają jeszcze o jednym – polskie stawy karpiowe zatrzymują ponad miliard metrów sześciennych wody, działając jak naturalne zbiorniki retencyjne i ostoje dzikiej przyrody. W ramach Towarzystwa Promocji Ryb powstaje właśnie „Strategia Karp 2035”, która ma systemowo wykorzystać ten potencjał w walce z suszą.