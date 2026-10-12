Pomagają innym, teraz czas ich docenić! Zgłoś Wolontariusza Roku 2026

Mają wielkie serca, głowy pełne pomysłów i niewyczerpane pokłady energii. Działają w hospicjach, przy gabinetach onkologicznych, angażują się w ochronę środowiska, wspierają osoby z niepełnosprawnościami oraz w kryzysie bezdomności. Ich bezinteresowność i zaangażowanie sprawiają, że świat wokół nas staje się lepszym miejscem.

Tegoroczna edycja konkursów ma wyjątkowy charakter – wpisuje się w obchody trwającego właśnie Międzynarodowego Roku Wolontariatu.

– Chcielibyśmy, aby te konkursy były podziękowaniem dla wszystkich osób, które są zaangażowane w wolontariat, aktywność obywatelską, we wszelkie działania, które budują społeczeństwo obywatelskie, a także pozytywną, dobrą twarz naszego kraju – podkreśla Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO.

Zgłoś wolontariusza ze Świętokrzyskiego!

Dotychczasowe sześć edycji pozwoliło uhonorować 66 laureatów i laureatek z całej Polski. Jednak w każdym miasteczku i wsi są osoby, które działają po cichu, nie oczekując poklasku. Konkurs to szansa, by ich praca została dostrzeżona i doceniona.

– Jeśli macie kogoś, kto swoją pracą inspiruje oraz wspiera i chociaż nie woła o docenienie – zróbcie to, zgłoście go do konkursów Wolontariusz Roku 2026 i Koordynator Roku 2026 – zachęca Anna Wendler z Grupy Wolontarystycznej Agrafka, laureatka jednej z poprzednich edycji.

Kto i jak może zgłosić kandydata?

Zasady są niezwykle proste. Zgłaszać można:

Indywidualnych wolontariuszy i wolontariuszki,

Grupy wolontariackie,

Koordynatorów i koordynatorki wolontariatu.

Co ważne, kandydatury mogą przesyłać nie tylko organizacje pozarządowe i instytucje, ale także osoby prywatne, a nawet sami zainteresowani.

W I etapie wyłonieni zostaną laureaci regionalni we wszystkich 16 województwach. Następnie z tego grona eksperci wybiorą ogólnopolskich Wolontariuszy i Koordynatorów Roku 2026.

Czasu jest niewiele!

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online. Czasu na złożenie wniosku jest bardzo mało – termin mija w poniedziałek, 12 października.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Korpusu Solidarności

Znasz kogoś, kto zmienia świat na lepsze? Nie czekaj – zgłoś go już teraz i daj mu powód do dumy!