Zabytkowy budynek przejdzie wielką przemianę za miliony [SZCZEGÓŁY]

Przetarg został ogłoszony w trybie, który nakłada na zwycięską firmę zarówno przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, jak i późniejszą realizację wszystkich prac budowlanych.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać swoje oferty do 22 października. Zgodnie z planem, cała inwestycja ma zostać sfinalizowana do 30 września 2027 roku.

Co dokładnie zmieni się w ratuszu?

Z racji tego, że budynek jest obiektem zabytkowym, wszystkie prace będą realizowane w ścisłej współpracy i pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Największym wyzwaniem i głównym punktem inwestycji będzie wymiana aż 369 okien.

Ponadto zakres robót obejmuje:

montaż nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia LED,

wymianę drzwi przesuwnych od strony Placu Konstytucji 3 Maja,

ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją budynku,

modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pompy ciepła.

Urząd będzie działał bez zakłóceń

Mieszkańcy nie muszą obawiać się utrudnień w załatwianiu codziennych spraw. Prace będą prowadzone etapami, na podstawie szczegółowego harmonogramu, a część najbardziej uciążliwych robót zaplanowano poza standardowymi godzinami urzędowania.

Miliony z Unii Europejskiej i budżetu państwa

Projekt zatytułowany „Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Urzędu Miasta Kielce” zyskał ogromne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Struktura finansowania inwestycji (całkowite wydatki kwalifikowalne to 4 390 069,57 zł):

Dofinansowanie z UE: 3 731 559,12 złWspółfinansowanie z budżetu państwa: 263 404,19 złWkład własny Miasta Kielce: 395 106,26 zł