Zabytkowy budynek przejdzie wielką przemianę za miliony [SZCZEGÓŁY]

Przetarg został ogłoszony w trybie, który nakłada na zwycięską firmę zarówno przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, jak i późniejszą realizację wszystkich prac budowlanych.
Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać swoje oferty do 22 października. Zgodnie z planem, cała inwestycja ma zostać sfinalizowana do 30 września 2027 roku.
Co dokładnie zmieni się w ratuszu?
Z racji tego, że budynek jest obiektem zabytkowym, wszystkie prace będą realizowane w ścisłej współpracy i pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Największym wyzwaniem i głównym punktem inwestycji będzie wymiana aż 369 okien.
Ponadto zakres robót obejmuje:
- montaż nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia LED,
- wymianę drzwi przesuwnych od strony Placu Konstytucji 3 Maja,
- ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją budynku,
- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pompy ciepła.
Urząd będzie działał bez zakłóceń
Mieszkańcy nie muszą obawiać się utrudnień w załatwianiu codziennych spraw. Prace będą prowadzone etapami, na podstawie szczegółowego harmonogramu, a część najbardziej uciążliwych robót zaplanowano poza standardowymi godzinami urzędowania.
Miliony z Unii Europejskiej i budżetu państwa
Projekt zatytułowany „Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Urzędu Miasta Kielce” zyskał ogromne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Struktura finansowania inwestycji (całkowite wydatki kwalifikowalne to 4 390 069,57 zł):
Dofinansowanie z UE: 3 731 559,12 złWspółfinansowanie z budżetu państwa: 263 404,19 złWkład własny Miasta Kielce: 395 106,26 zł