Potężne laboratorium narkotykowe zlikwidowane w Świętokrzyskiem. Zatrzymanym grozi 20 lat więzienia

Narkotykowe laboratorium zlikwidowane w pow. opatowskim

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ustalili, że w budynkach gospodarczych na jednej z posesji w powiecie opatowskim mogą być produkowane narkotyki. Podejrzewali o to dwóch mężczyzn w wieku 36 i 62 lat.

W poniedziałek funkcjonariusze weszli na teren posesji i do budynków. W działaniach uczestniczyli także policjanci wydziałów kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego, funkcjonariusze z Opatowa i Kielc oraz świętokrzyscy kontrterroryści. Na miejscu zatrzymano 62-latka. Młodszy z mężczyzn próbował uciec, jednak po chwili został zatrzymany poza budynkiem.

W pomieszczeniach gospodarczych policjanci znaleźli pojemniki z substancjami chemicznymi. Do pracy przystąpili funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach oraz strażacy. Dopiero po wykluczeniu zagrożenia możliwe było dokładne przeszukanie budynków. W jednym z pomieszczeń znajdował się reaktor – zbiornik służący do produkcji nielegalnych substancji, noszący ślady użytkowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 680 kilogramów klefedronu (4-CMC) w fazie krystalizacji, a także inne substancje, które mogły być wykorzystywane do wytwarzania narkotyków. Wśród nich było niemal 2,5 tysiąca litrów cieczy w różnych pojemnikach. Jej skład chemiczny jest badany. Wszystkie zabezpieczone substancje trafiły do szczegółowej analizy - informuje Policja Świętokrzyska.

Podczas przeszukań policjanci znaleźli również dwa przedmioty przypominające broń palną, których charakter potwierdzi ekspertyza. Zabezpieczono 22 sztuki amunicji i ponad 25 tysięcy złotych w gotówce.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania narkotyków. Za produkcję na taką skalę grozi im do 20 lat pozbawienia wolności. W środę sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.