Przełom w regionie. Ruszają przetargi na budowę obwodnic Łagowa i Klimontowa

Koniec wieloletnich starań i naprawianie błędów

To już nie tylko plany, ale fakty. W ciągu najbliższych dwóch lat mieszkańcy, turyści i wszyscy korzystający z dróg będą mogli odczuć ogromną zmianę. Poprawi się komfort jazdy, mniejszy poziom hałasu w miastach, a także poprawi czystość powietrza — Grzegorz Socha, wicemarszałek województwa.

Obwodnica Łagowa: Nowy odcinek i dwa duże mosty

Pierwszy etap budowy obwodnicy Łagowa zakłada stworzenie 1,5-kilometrowego odcinka nowej drogi po zachodniej stronie miasta. Trasa połączy istniejącą drogę wojewódzką nr 756 z drogą krajową nr 74. Nowy ciąg komunikacyjny zostanie poprowadzony głównie przez tereny rolnicze i łąki, co zminimalizuje uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej.

Projekt przewiduje jezdnię o szerokości 7 metrów, budowę zjazdów, chodników, nowoczesnych przejść dla pieszych oraz ścieżki rowerowej na całej długości. Kluczowym i najbardziej wymagającym inżynieryjnie elementem zadania będzie wzniesienie dwóch dużych obiektów mostowych: nad rzeką Łagowica (długość ok. 139 metrów) oraz nad potokiem Sosna (długość ok. 104 metrów). Czas realizacji przewidziano na 24 miesiące.

Obwodnica Klimontowa: Estakada i system ważenia ciężarówek

Z kolei obwodnica Klimontowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 758 będzie miała długość aż 4 kilometrów i połączy miejscowość Górki z Adamczowicami. Szerokość jezdni na tym odcinku wyniesie od 7 do nawet 10,5 metra. Najważniejszym obiektem inżynieryjnym tej inwestycji będzie nowoczesna estakada nad rzeką Koprzywianką.

Oprócz czterech nowych skrzyżowań, dróg dojazdowych do posesji, chodników i tras rowerowych, obwodnica Klimontowa zostanie wyposażona w nowoczesną infrastrukturę przeznaczoną do kontroli oraz ważenia pojazdów ciężarowych. Rozwiązanie to pozwoli skutecznie eliminować z ruchu przeładowane pojazdy niszczące lokalne drogi. Prace budowlane potrwają tu również 24 miesiące od momentu podpisania umowy.

Impuls rozwojowy i bezpieczne finansowanie

Ogłoszenie przetargów wywołało duże zadowolenie lokalnych samorządowców. Burmistrz Łagowa Sławomir Miechowicz nazwał to wydarzenie „historycznym momentem”, który stworzy nowe przestrzenie logistyczne i gospodarcze. Z kolei burmistrz Klimontowa Marek Goździewski zwrócił uwagę na natychmiastową poprawę codziennych warunków życia mieszkańców, uwolnionych od uciążliwego ruchu ciężkiego.

Środki na realizację obu inwestycji zostały w pełni zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2026-2048. Władze regionu zapewniły jednocześnie, że jeśli zajdzie taka potrzeba, budżet zadań zostanie elastycznie zwiększony przy użyciu funduszy unijnych oraz środków własnych województwa.

Jeśli procedury wyboru wykonawców przebiegną bez zakłóceń, pierwsi kierowcy pojadą nowymi trasami w ciągu najbliższych 2 lat.