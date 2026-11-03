Synagoga idzie na dalszy plan. Kielce stawiają na Kadzielnię i Muzeum Zabawek

Pierwotny plan z 2022 roku zakładał realizację trzech kluczowych projektów kulturalnych o łącznej wartości dofinansowania sięgającej 42,5 miliona złotych. Zmiany kursowe pomniejszyły jednak unijną pulę do 38,5 miliona złotych. Jednocześnie szacowane koszty inwestycji drastycznie wzrosły:

Amfiteatr Kadzielnia: zamiast planowanych 10 mln zł koszt modernizacji skoczył do około 26 mln zł.

zamiast planowanych 10 mln zł koszt modernizacji skoczył do około 26 mln zł. Muzeum Zabawek i Zabawy: koszt prac wzrósł z 9 mln zł do blisko 19 mln zł.

W tej sytuacji konieczne było wykreślenie jednego z zadań z obecnej perspektywy finansowej.

Synagoga poczeka na nową szansę

Miasto nie wycofuje się całkowicie z odnowienia dawnej synagogi, ale przekłada prace na przyszłość. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, aby projekt był gotowy do realizacji w momencie pojawienia się nowych źródeł finansowania.

– Nie rezygnujemy z realizacji tej inwestycji, ale będziemy zmuszeni odłożyć ją w czasie. Chcemy mieć komplet dokumentów i być gotowi do poszukiwania oraz pozyskania innych źródeł finansowania – tłumaczy prezydent Kielc, Agata Wojda.

Nowa Kadzielnia i nowoczesne Muzeum Zabawek

Dwie pozostałe inwestycje otrzymają 80-procentowe wsparcie z funduszy unijnych i przejdą gruntowną przebudowę: