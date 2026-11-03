Synagoga idzie na dalszy plan. Kielce stawiają na Kadzielnię i Muzeum Zabawek

Pierwotny plan z 2022 roku zakładał realizację trzech kluczowych projektów kulturalnych o łącznej wartości dofinansowania sięgającej 42,5 miliona złotych. Zmiany kursowe pomniejszyły jednak unijną pulę do 38,5 miliona złotych. Jednocześnie szacowane koszty inwestycji drastycznie wzrosły:
- Amfiteatr Kadzielnia: zamiast planowanych 10 mln zł koszt modernizacji skoczył do około 26 mln zł.
- Muzeum Zabawek i Zabawy: koszt prac wzrósł z 9 mln zł do blisko 19 mln zł.
W tej sytuacji konieczne było wykreślenie jednego z zadań z obecnej perspektywy finansowej.
Synagoga poczeka na nową szansę
Miasto nie wycofuje się całkowicie z odnowienia dawnej synagogi, ale przekłada prace na przyszłość. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, aby projekt był gotowy do realizacji w momencie pojawienia się nowych źródeł finansowania.
– Nie rezygnujemy z realizacji tej inwestycji, ale będziemy zmuszeni odłożyć ją w czasie. Chcemy mieć komplet dokumentów i być gotowi do poszukiwania oraz pozyskania innych źródeł finansowania – tłumaczy prezydent Kielc, Agata Wojda.
Nowa Kadzielnia i nowoczesne Muzeum Zabawek
Dwie pozostałe inwestycje otrzymają 80-procentowe wsparcie z funduszy unijnych i przejdą gruntowną przebudowę:
- Kadzielnia: Prace budowlane mają ruszyć po zakończeniu sezonu artystycznego w przyszłym roku, o ile miasto wyłoni wykonawcę w kolejnym przetargu na projekt.
- Muzeum Zabawek i Zabawy: Prace zaplanowano na okres od pierwszego kwartału 2027 do drugiego kwartału 2028 roku. Placówka zyska nową elewację oraz nowoczesną wystawę stałą ukazującą historię zabawkarstwa. Na czas remontu muzeum przeniesie część działalności na ulicę Mickiewicza 1.