Szlachetna Paczka w Kielcach szuka wolontariuszy. „To ostatni dzwonek, by zmieniać świat na dobre”

Szlachetna Paczka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw społecznych w Polsce. Jej celem nie jest jedynie doraźna pomoc materialna, ale przede wszystkim danie nadziei i impuls do pozytywnej zmiany w życiu osób, które mimo trudności losu starają się walczyć o lepsze jutro.

Maszyna do szycia, która odmieniła życie

Pomoc niesiona w ramach projektu przybiera różne formy – od przekazania żywności i opłacenia rehabilitacji, po narzędzia umożliwiające podjęcie pracy. Jak podkreśla Konrad Jóźwik, w pamięci wolontariuszy na zawsze zostają historie pokazujące realną siłę mądrego wsparcia.

– Przerobiłem mnóstwo historii. Najpiękniejsza jest ta o pani z niepełnosprawnym synem, która otrzymała maszynę do szycia. Dzięki niej mogła pracować w domu, opiekować się dzieckiem i samodzielnie poprawić swoją sytuację finansową. Dajemy ludziom symboliczną wędkę i umiejętności, by z niej korzystać – wspomniał na naszej antenie wolontariusz.

Świętokrzyskie: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy

Jak zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Harmonogram

Czasu na decyzję jest coraz mniej – faza rekrutacji oraz szkoleń wdrożeniowych dobiega końca. Dołączenie do drużyny nie wymaga wcześniejszego doświadczenia:

Zgłoszenie: Wystarczy wejść na stronę internetową akcji i wypełnić formularz rekrutacyjny.

Wystarczy wejść na stronę internetową akcji i wypełnić formularz rekrutacyjny. Rozmowa i szkolenie: Po zgłoszeniu kandydat odbywa rozmowę z rekruterem oraz przechodzi cykl szkoleń, podczas których uczy się m.in. jak przeprowadzać spotkania z rodzinami.

Po zgłoszeniu kandydat odbywa rozmowę z rekruterem oraz przechodzi cykl szkoleń, podczas których uczy się m.in. jak przeprowadzać spotkania z rodzinami. Wizyty u rodzin: Odbywają się w parach – nowi wolontariusze zawsze idą w teren w towarzystwie doświadczonych opiekunów.

Odbywają się w parach – nowi wolontariusze zawsze idą w teren w towarzystwie doświadczonych opiekunów. Otwarcie bazy rodzin: W połowie listopada opisy potrzebujących trafią na stronę internetową, gdzie darczyńcy będą mogli wybrać konkretną rodzinę.

W połowie listopada opisy potrzebujących trafią na stronę internetową, gdzie darczyńcy będą mogli wybrać konkretną rodzinę. Finał (Weekend Cudów): W grudniu zebrane paczki i prezenty trafiają bezpośrednio do obdarowywanych.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na wolontariuszy dostępny jest na oficjalnej stronie szlachetnapaczka.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.