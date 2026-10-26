Twoje światła – Nasze Bezpieczeństwo i zmiana opon. O czym muszą pamiętać kierowcy jesienią?

Akcja „Twoje światła – Nasze Bezpieczeństwo” w Świętokrzyskiem

Na terenie całego kraju, w tym w województwie świętokrzyskim, trwa kolejna edycja akcji „Twoje światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Jej celem jest zwrócenie uwagi kierowców na stan oświetlenia w pojazdach, które ma kluczowe znaczenie dla widoczności na drodze.

W wyznaczone soboty kierowcy mogą całkowicie bezpłatnie sprawdzić i ustawić reflektory w swoich samochodach na wybranych Stacjach Kontroli Pojazdów. Prawidłowo ustawione światła pozwalają szybciej dostrzec pieszego lub przeszkodę na jezdni, nie oślepiając przy tym kierowców jadących z naprzeciwka.

Daty bezpłatnych badań świateł w Świętokrzyskiem:

Sprawdzanie świateł zaplanowano na cztery soboty:

24 października (pierwszy termin już za nami)

7 listopada

21 listopada

5 grudnia

Cała akcja na drogach trwa do 10 grudnia.

Gdzie znaleźć pełną listę stacji diagnostycznych?

Listę punktów biorących udział w akcji na terenie Kielc i całego województwa świętokrzyskiego można znaleźć w kilku miejscach:

Strona Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (swietokrzyska.policja.gov.pl) – w zakładce z komunikatami dotyczącymi akcji załączony jest pełny plik PDF z wykazem stacji, ich adresami i godzinami otwarcia.

Strony Komend Powiatowych Policji (np. KMP w Kielcach, KPP w Busku-Zdroju, Ostrowcu, Sandomierzu itd.).

Aplikacja Yanosik – kierowcy korzystający z nawigacji Yanosik dostaną powiadomienie i mogą doprowadzić prosto do najbliższej stacji biorącej udział w akcji.

Strona Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (piskp.pl).

Kiedy wymienić opony na zimowe? Nie czekaj na pierwszy śnieg

Obok sprawnego oświetlenia drugim filarem bezpiecznej jazdy jesienią i zimą jest odpowiednie ogumienie. Eksperci i diagności apelują do kierowców, by nie zwlekali z wizytą u wulkanizatora do momentu, gdy spadnie pierwszy śnieg, co co roku powoduje ogromne kolejki w serwisach.

Kiedy jest najlepszy moment na zmianę kół? Jak podkreśla diagnosta Mirosław Idzikowski, kluczowym wskaźnikiem powinna być dla nas temperatura powietrza.

– Jeśli temperatura jest poniżej 5 stopni, już trzeba wymienić opony na zimowe – zaznacza Mirosław Idzikowski.

Dedykowana zimowa mieszanka gumowa zachowuje elastyczność w niskich temperaturach, co przekłada się na znacznie lepszą przyczepność i krótszą drogę hamowania.

– Bieżnik zimowy jest przystosowany do niższych temperatur, dużo lepiej niż opona letnia – dodaje diagnosta.

Planując wizytę w serwisie wulkanizacyjnym lub na stacji kontroli, warto połączyć obie rzeczy i przy okazji wymiany opon poprosić o weryfikację oraz korektę ustawienia reflektorów.