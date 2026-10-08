Walka o czołówkę tabeli! UJK Kielce gra ze Skawą Wadowice

Mecz odbędzie się w czwartek, 8 października 2026 roku o godzinie 17:30 w hali Uniwersyteckiego Centrum Sportu UJK przy ulicy Uniwersyteckiej 21 w Kielcach. Dla obu zespołów to bardzo ważne spotkanie w 4. kolejce rozgrywek. Wygrana pozwoli umocnić się na górze tabeli i zdobyć cenne punkty w walce o wyższe miejsca.

Kibice na trybunach na pewno nie będą się nudzić. Obie drużyny grają bardzo szybko i zdobywają mnóstwo punktów. Koszykarze ze Skawy Wadowice potrafią rzucić w meczu około 100 punktów, ale gospodarze z Kielc nie ustępują im na krok – w swoich ostatnich dwóch spotkaniach zdobyli aż 119 i 112 punktów. To oznacza, że czeka nas emocjonujące widowisko od pierwszej do ostatniej minuty.

Skąd wzięły się obie drużyny?

UJK Kielce - Drużyna powstała przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na początku grali w niej głównie studenci rywalizujący w ligach akademickich. Z czasem klub stworzył własną szkółkę dla młodzieży z Kielc i całego regionu. Dzisiaj zespół U-19 to bezpośrednie zaplecze dla pierwszej drużyny występującej w 2. Lidze Mężczyzn. Młodzi zawodnicy trenują w nowoczesnej hali uczelnianej i mają idealne warunki do rozwoju.

Skawa Wadowice - Sekcja koszykówki Skawy Wadowice to klub z wieloletnią tradycją, działający w ramach wielosekcyjnego Miejskiego Klubu Sportowego „Skawa” powołanego do życia już w 1921 roku. Koszykówka w Wadowicach od dekad opiera się na szkoleniu lokalnej młodzieży i jest ważnym punktem na sportowej mapie Małopolski. Młodzieżowe zespoły Skawy od lat słyną z twardej walki, zgrania i wychowywania zawodników, którzy trafiają później do wyższych lig.