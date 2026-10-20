Wszystkich Świętych 2026 w Świętokrzyskiem. Taka pogoda czeka nas na cmentarzach

Prognoza pogody na okres Wszystkich Świętych 2026 w regionie świętokrzyskim

Sobota, 31 października. Ostatnie porządki na cmentarzach

Dzień poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas największego ruchu przy nekropoliach. To wtedy sprzątamy groby, układamy wiązanki i zapalamy pierwsze znicze.

31 października w województwie świętokrzyskim upłynie pod znakiem typowej, aczkolwiek stosunkowo spokojnej jesieni. Synoptycy wskazują na duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia termometry w powinny pokazać około 10-12°C. Po południu i wieczorem, wraz z zachodem słońca, temperatura zacznie gwałtownie spadać. Jeśli planujecie porządki na cmentarzu do późnych godzin popołudniowych, załóżcie ciepłą kurtkę i czapkę – podmuchy wiatru mogą potęgować odczucie chłodu.

Niedziela, 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych

Sam 1 listopada 2026 roku (przypadający w tym roku w niedzielę) zapowiada się stabilnie pod względem opadów, choć chłód będzie dawał o sobie znać.

Słupki termometrów w regionie świętokrzyskim osiągną w granicach 9–11°C. Poranek może przywitać nas mgłami oraz niskimi temperaturami spadającymi do 2–4°C. Miejscami przy gruncie niewykluczone są słabe przymrozki. Modele meteorologiczne nie przewidują w tym dniu gwałtownych załamań aury czy śnieżyc, jednak ze względu na zmienny charakter jesieni warto mieć w pogotowiu parasol na wypadek przelotnych, lokalnych mżawek.

Poniedziałek, 2 listopada: Dzień Zaduszny pod znakiem chłodu

W Dzień Zaduszny ruch na cmentarzach nieco mniejszy, jednak wiele osób nadal tego dnia odwiedza groby.

2 listopada aura może przynieść więcej gęstych chmur. W regionie świętokrzyskim utrzymają się podobne temperatury maksymalne (ok. 8–10°C). Ponieważ wilgotność powietrza wzrośnie, a gdzieniegdzie mogą pojawić się zamglenia, odczuwalna temperatura będzie nieco niższa niż wskażą termometry.

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zanim udamy się w drogę na cmentarze, czekają nas zmiany w codziennym rytmie wyznaczone przez kalendarz. Warto pamiętać, że tuż przed Wszystkimi Świętymi nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.

Przesunięcie wskazówek zegara odbędzie się w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Dokładnie o godzinie 3:00 w nocy cofamy zegarki na godzinę 2:00. Oznacza to, że w tę noc spędzimy w łóżku o godzinę dłużej, ale też szybciej będzie zapadać zmrok popołudniami – co w okresie 31 października – 2 listopada oznacza, że już po godzinie 16:00 zrobi się ciemno.

Przygotowanie auta do podróży

Intensywne wyjazdy związane z weekendem przełomu października i listopada to dla wielu kierowców pierwszy tak daleki kurs w zmiennych, jesiennych warunkach. Z tego powodu okres ten jest idealnym momentem, aby kompleksowo zadbać o samochód.

Wizyta u wulkanizatora: Ważną kwestią jest wymiana opon z letnich na zimowe. Nie warto czekać na pierwszy śnieg czy oblodzenie – gdy średnie dobowe temperatury regularnie spadają poniżej 7°C, opony letnie tracą swoją elastyczność i przyczepność. Nowe lub sprawdzone ogumienie zimowe znacząco skraca drogę hamowania i zapewnia bezpieczeństwo na mokrej, śliskiej nawierzchni oraz podczas porannych mgieł.

Przegląd podstawowych układów: Przed wyjazdem w dłuższą trasę skontroluj stan wycieraczek, uzupełnij płyn do spryskiwaczy oraz sprawdź działanie wszystkich świateł, co w warunkach szybko zapadającego zmroku ma bardzo ważne znaczenie.

Jesień w Świętokrzyskiem. Zdjęcia

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Odwiedzasz groby bliskich? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Nie zapominajmy jednak, że w okresie Wszystkich Świętych są również osoby, które będą chciały wykorzystać nasze roztargnienie i brak uwagi, jako okazję do kradzieży.Policja apeluje o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności w trakcie pobytów na cmentarzach. Stosowanie się do kilku praktycznych zasad pomoże uchronić nasze mienie przed kradzieżą: