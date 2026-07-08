Wyniki matur 2026 Kielce. Jak poradzili sobie uczniowie z Kielc?

Wyniki matur Kielce. Ogólna zdawalność w 2026 roku

Z najnowszych udostępnionych danych wynika, że do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w 2026 roku przystąpiło w Kielcach dokładnie 3688 absolwentów. Jeśli jesteś w tej grupie, z pewnością ciekawi Cię, jak Twoje miasto wypadło na tle statystyk.

Świadectwo dojrzałości uzyskało 3145 osób. Oznacza to, że ogólna zdawalność w Kielcach wyniosła 85,28%. To solidny wynik, który pozwala zdecydowanej większości młodych ludzi myśleć ze spokojem o zbliżającej się rekrutacji na studia wyższe.

Jak poszły przedmioty podstawowe? Średnie z polskiego, matematyki i angielskiego

Egzaminy na poziomie podstawowym są przepustką do uzyskania świadectwa maturalnego. Wymagane minimum, by zdać każdy z tych egzaminów, wynosiło 30 proc. Poniżej sprawdzisz szczegółowe dane dotyczące frekwencji, zdawalności oraz średniej liczby procent, jaką uzyskiwali uczniowie w kieleckich placówkach.

Język polski: Do egzaminu podeszło 3711 uczniów. Zdało go 94,66% z nich, a średni uzyskany wynik ukształtował się na poziomie 62,37%.

Do egzaminu podeszło 3711 uczniów. Zdało go 94,66% z nich, a średni uzyskany wynik ukształtował się na poziomie 62,37%. Matematyka: Z egzaminem z matematyki zmierzyło się 3709 absolwentów. Wymagany próg punktowy przekroczyło 88,88% zdających. Z kolei średni rezultat wyniósł w tym roku 63,52%.

Z egzaminem z matematyki zmierzyło się 3709 absolwentów. Wymagany próg punktowy przekroczyło 88,88% zdających. Z kolei średni rezultat wyniósł w tym roku 63,52%. Język angielski: Najchętniej wybierany język obcy pisały 3634 osoby. Zdawalność w tej grupie wyniosła aż 95,82%, a maturzyści osiągnęli wysoką średnią na poziomie 80,92%.

Warto pamiętać, że zaprezentowane statystyki to uśrednione liczby z całego regionu. Twoje indywidualne wyniki są najważniejsze z perspektywy wyboru kierunku dalszego kształcenia.

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Najpopularniejsze przedmioty rozszerzone. Jakie średnie wyniki osiągnęli maturzyści z Kielc?

Matura na poziomie rozszerzonym odgrywa kluczową rolę w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe. Te egzaminy wymagają od zdających opanowania dodatkowego materiału i ukierunkowanej wiedzy. Jeśli postawiłeś na takie wyzwania, warto porównać własne rezultaty ze średnimi osiągnięciami innych osób zdających te same przedmioty w Twoim mieście.

Zestawienie najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych (uszeregowanych według liczby chętnych) oraz średnich uzyskanych z nich wyników prezentuje się następująco:

Język angielski: 2812 zdających, średni wynik: 70,93%

2812 zdających, średni wynik: 70,93% Matematyka: 1256 zdających, średni wynik: 34,18%

1256 zdających, średni wynik: 34,18% Biologia: 869 zdających, średni wynik: 48,46%

869 zdających, średni wynik: 48,46% Geografia: 790 zdających, średni wynik: 42,13%

790 zdających, średni wynik: 42,13% Język polski: 667 zdających, średni wynik: 49,53%

667 zdających, średni wynik: 49,53% Chemia: 503 zdających, średni wynik: 46,79%

Zróżnicowane wyniki poszczególnych rozszerzeń dobrze obrazują poziom trudności tegorocznych arkuszy z różnych dziedzin nauki. Otrzymane przez Ciebie wartości punktowe najlepiej zestawić z historycznymi progami, które w poprzednich latach obowiązywały na wymarzonych przez Ciebie kierunkach studiów.