Włostów, niewielka wieś położona na trasie między Opatowem a Sandomierzem, skrywa tajemnicę, która od lat elektryzuje miłośników historii i poszukiwaczy "miejsc z duszą". Przez dziesięciolecia mury tej neorenesansowej perły niszczały, stając się symbolem upadku polskiego ziemiaństwa. Teraz ambitne plany samorządu i rodziny Karskich dają nadzieję, że to miejsce znów stanie się wizytówką regionu.

Czy uda się przywrócić świetność rezydencji, w której Stefan Żeromski pisał fragmenty „Popiołów”, a przyszły papież odpoczywał w cieniu wiekowych dębów? Oto historia potęgi, upadku i nadziei, która zapisana jest w każdym pęknięciu włostowskich murów.

Karscy. Wizjonerzy z ziemi sandomierskiej

Zanim we Włostowie stanął monumentalny gmach, ród Karskich – wywodzący się z ziemi płockiej i pierwotnie noszący nazwisko Koziebrodzcy – musiał przejść długą drogę, by stać się jednym z najbardziej wpływowych w regionie. To właśnie we Włostowie, na żyznych czarnoziemach lessowych, stworzyli potęgę, która nie opierała się tylko na tradycji, ale przede wszystkim na nowoczesnym przemyśle.

Pałac Karskich we Włostowie powstał w latach 1854–1860 na zlecenie Stanisława Karskiego. Inwestor nie szczędził środków – do projektu zaangażował Henryka Marconiego, najwybitniejszego architekta tamtej epoki, twórcę warszawskiego Hotelu Europejskiego. Karscy byli kimś więcej niż tylko właścicielami ziemskimi; byli filarami lokalnej społeczności, właścicielami cukrowni, gorzelni i ogromnych gospodarstw, które jako jedne z nielicznych przetrwały reformę rolną II RP bez parcelacji dzięki wysokiemu uprzemysłowieniu.

Architektoniczny sen Marconiego. Co kryły mury pałacu?

Pałac we Włostowie nie był zwykłym domem. Był manifestacją statusu i nowoczesności. Projekt Marconiego zakładał stworzenie trzydziestu pomieszczeń, z których każde miało swój unikalny charakter.

Trzy salony : biały, czerwony i zielony, tworzące zapierającą dech w piersiach amfiladę

: biały, czerwony i zielony, tworzące zapierającą dech w piersiach amfiladę Biblioteka : Prawdziwa duma Karskich, licząca ponad 9 tysięcy tomów – jedna z największych prywatnych kolekcji w ówczesnej Polsce

: Prawdziwa duma Karskich, licząca ponad 9 tysięcy tomów – jedna z największych prywatnych kolekcji w ówczesnej Polsce Detale: Marmurowe schody, kominki z zielonego kieleckiego marmuru, stiuki i obrazy takich mistrzów jak Marcello Bacciarelli czy Van Dyck.

Warto podkreślić, że pałac Karskich we Włostowie wyprzedzał swoją epokę pod względem technicznym. Na przełomie XIX i XX wieku, gdy w wielu dworkach wciąż używano lamp naftowych, tutaj doprowadzono prąd, linię telefoniczną i wodociąg z ciepłą wodą. Pałac posiadał cztery łazienki – co w tamtych czasach było luksusem niespotykanym nawet w najbogatszych rezydencjach.

Strażnicy bramy i „diabelska” legenda

Wejścia na teren dziesięciohektarowego parku strzegły dwie bramy. Główna, położona w pobliżu pałacu, do dziś kojarzona jest z dwoma leżącymi kamiennymi lwami. To one stały się symbolem Włostowa, witając znamienitych gości, takich jak nuncjusz apostolski Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI) czy prezydent Ignacy Mościcki.

Pałac Karskich ww Włostowie. Wejścia na teren parku strzegły dwie bramy. Główna, położona w pobliżu pałacu, do dziś kojarzona jest z dwoma leżącymi kamiennymi lwami

Druga brama, zwana „diabelską”, prowadziła od strony parku i do dziś budzi dreszcz emocji u turystów odwiedzających zabytki województwa świętokrzyskiego. Całość dopełniał lamus z XVI wieku, błędnie nazywany zborem ariańskim, który Karscy odnowili w stylu neogotyckim.

Upadek perły. Od wizyty Gestapo do dewastacji PGR

Tragedia Włostowa nie zaczęła się od bomb, lecz od systematycznego niszczenia po 1945 roku. Choć pałac przetrwał I wojnę światową i został odbudowany przez Michała Szymona Karskiego, II wojna światowa przyniosła kres rodzinnej idylli.

W 1942 roku Szymon Karski, który potajemnie wspierał Armię Krajową i partyzantów, został aresztowany przez Gestapo. Rodzina musiała opuścić majątek. Najgorsze przyszło jednak wraz z końcem wojny. Nowa władza ludowa nie miała szacunku dla „pańskich” murów. W pałacu ulokowano Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) oraz szkołę.

To wtedy dokonała się ostateczna zagłada wnętrz. Miejscowa ludność wprowadziła się do luksusowych pokoi... z żywym inwentarzem. Marmury rąbano na kawałki, parkiety zrywano na opał, a boazerie i lustra niszczono bez opamiętania. Z parku wycięto najstarsze dęby, a bibliotekę, której nie zdążono wywieźć do Warszawy, rozgrabiono. Opuszczone pałace w Polsce rzadko doświadczały tak brutalnego traktowania jak Włostów.

„Ruina ma odzyskać blask”. Ambitne plany powiatu

Przez dziesięciolecia z pałacu Karskich zostały jedynie nagie mury i milczące lwy. Jednak rok 2025 przyniósł wiadomość, na którą region czekał od dawna. Powiat opatowski zakupił kompleks pałacowo-parkowy od rodziny Karskich za kwotę około 670–700 tysięcy złotych.

Odbudowa zabytków tej skali to wyzwanie rzędu dziesiątek milionów złotych, ale starosta opatowski, Tomasz Staniek, nie kryje ambicji. „Chcemy, by pałac we Włostowie stał się ośrodkiem kulturalnym skupiającym się na historii polskiego ziemiaństwa” – czytamy w planach inwestycyjnych.

Obecnie trwają ekspertyzy techniczne. Specjaliści muszą odpowiedzieć na pytanie, czy obecne mury da się uratować i wkomponować w nowy obiekt, czy konieczna będzie odbudowa od podstaw według zachowanej dokumentacji sprzed 40 lat. W planach jest również rewitalizacja parku, utworzenie części hotelowo-restauracyjnej oraz efektowna iluminacja ruin, która ma stać się nową świętokrzyską atrakcją.

Mało kto wie, że… – Ciekawostki o Włostowie

Papieskie łóżko : Achilles Ratti, zanim został papieżem Piusem XI, gościł we Włostowie jako nuncjusz apostolski. Miał tu swój stały pokój gościnny

: Achilles Ratti, zanim został papieżem Piusem XI, gościł we Włostowie jako nuncjusz apostolski. Miał tu swój stały pokój gościnny Popioły w murach : Stefan Żeromski pracował nad swoją najsłynniejszą powieścią właśnie we Włostowie, czerpiąc inspirację z otaczającego go krajobrazu i historii regionu

: Stefan Żeromski pracował nad swoją najsłynniejszą powieścią właśnie we Włostowie, czerpiąc inspirację z otaczającego go krajobrazu i historii regionu Podziemne tunele : Według lokalnych podań, pałac był połączony podziemnymi przejściami z kościołem parafialnym oraz rodzinnym grobowcem na cmentarzu. Fragmenty takich korytarzy można zaobserwować w ruinach do dziś

: Według lokalnych podań, pałac był połączony podziemnymi przejściami z kościołem parafialnym oraz rodzinnym grobowcem na cmentarzu. Fragmenty takich korytarzy można zaobserwować w ruinach do dziś Wąskotorówka buraczana: Majątek Karskich był tak nowoczesny, że posiadał własną linię kolejki wąskotorowej z dwoma parowozami, którą zwożono buraki bezpośrednio z pól do cukrowni.

Czy lwy znów usłyszą gwar gości?

Stojąc dziś przed bramą we Włostowie, łatwo ulec melancholii. Kontrast między szarym betonem dawnych zabudowań PGR a dumnymi sylwetkami kamiennych lwów jest porażający. Jednak szum liści w zdziczałym parku wydaje się dziś brzmieć inaczej – jak szept historii, która przygotowuje się do nowego rozdziału.

Ruiny pałacu Karskich we Włostowie to coś więcej niż kupa cegieł. To świadectwo polskiej inteligencji, przedsiębiorczości i tragicznych losów, które spotkały nasze pałace w Świętokrzyskiem. Jeśli ambitne plany powiatu zostaną zrealizowane, włostowskie lwy znów będą strzec miejsca, które zamiast straszyć pustką, będzie przyciągać turystów z całej Polski. Czas pokaże, czy włostowska perła odzyska swój blask, ale jedno jest pewne: jej historia jeszcze się nie skończyła.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy pałac Karskich we Włostowie można zwiedzać? Obecnie teren ruin jest dostępny, ale zwiedzanie odbywa się na własną odpowiedzialność. Obiekt jest w złym stanie technicznym, należy zachować ostrożność Gdzie dokładnie znajduje się pałac? Włostów leży przy drodze krajowej nr 9 (E371), między Opatowem a Sandomierzem, w gminie Lipnik Kiedy rozpocznie się odbudowa pałacu? Pierwsze kroki, takie jak zakup obiektu przez powiat i wykonanie ekspertyz, już się dokonały. Prace rewitalizacyjne parku mają ruszyć w najbliższym czasie, zależnie od pozyskania środków unijnych.

źródła: "Karski Juliusz, h. Boleścic – Ziemiańskie historie” – biogram Juliusza Karskiego, przybliżający historię rodu, STV.INFO, Wikipedia, „Ruiny Pałacu Karskich we Włostowie” (Podróżowanie Nie Boli), Travel Fotoplan, „My z pałacu” (Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.