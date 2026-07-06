Śmierć 22-latka po dachowaniu auta. 19-letni kierowca usłyszał poważne zarzuty

Dramatyczne zdarzenie w niedzielny poranek

Tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę, 5 lipca we wczesnych godzinach porannych. Samochód osobowy marki Volkswagen, w którym znajdowała się grupa młodych ludzi, niespodziewanie zjechał z drogi i uległ dachowaniu. Skutki zdarzenia okazały się katastrofalne. Jeden z podróżujących, 22-letni pasażer, poniósł śmierć na miejscu. Czworo jego nastoletnich towarzyszy odniosło rany w wyniku wypadku.

Rannych natychmiast przetransportowano do placówek medycznych w Kielcach, Staszowie oraz Busku-Zdroju. Medycy robią wszystko, by uratować ich zdrowie, a w przypadku 18-letniego uczestnika wypadku stan określany jest jako bardzo ciężki.

Nietrzeźwy kierowca i pasażerowie. Szokujące ustalenia

Według informacji przekazanych przez Joannę Szczepaniak ze staszowskiej policji, 19-letni sprawca wypadku prowadził auto, mając w wydychanym powietrzu prawie promil alkoholu. Co gorsza, policyjne badanie potwierdziło, że w stanie nietrzeźwości znajdowali się również wszyscy jego koledzy jadący w volkswagenie. Nocna przejażdżka po spożyciu alkoholu zakończyła się absolutnym dramatem.

19-latek przed prokuratorem. Zarzuty za śmiertelny wypadek

W poniedziałek, 6 lipca 19-letni mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie oficjalnie usłyszał zarzuty. Informację tę potwierdził prokurator Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, który wypowiedział się w rozmowie z dziennikarzami Radia ESKA.

- W toku tego postępowania w dniu dzisiejszym przedstawił zatrzymanemu 19 latkowi zarzut spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości - przekazał prok. Daniel Prokopowicz.

Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym przez nietrzeźwego kierowcę to jedno z najcięższych przestępstw w ruchu drogowym. 19-latkowi grozi za to kara wieloletniego więzienia.

Wniosek o areszt dla sprawcy wypadku

Prokuratura zapowiedziała, że w poniedziałek skieruje do Sądu Rejonowego w Staszowie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 19-letniego kierowcy. Śledczy są przekonani, że sprawca, który w stanie nietrzeźwości doprowadził do śmiertelnego wypadku, musi zostać odizolowany w areszcie do czasu zakończenia postępowania karnego.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie

4