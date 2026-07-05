W niedzielę, 5 lipca, około godziny 5:00 rano, spokojny poranek w miejscowości Wólka Żabna przerwał huk rozbijanego auta. Na drodze wojewódzkiej doszło do wypadku, w którym brał udział osobowy Volkswagen Golf.

Dramatyczny przebieg wypadku

Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Volkswagena 19-latek, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, nagle stracił panowanie nad kierownicą. Auto z impetem zjechało z jezdni, wpadło do rowu i dachowało. W pojeździe znajdowało się co najmniej pięć młodych osób.

Niestety, życia jednego z uczestników nie udało się uratować. 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Pozostali pasażerowie to osoby bardzo młode – w wieku od 17 do 19 lat. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitali w Staszowie, Busku-Zdroju oraz Kielcach. Stan jednego z rannych lekarze określają jako krytyczny

"Wszyscy uczestnicy zdarzenia znajdowali się w stanie nietrzeźwości" - powiedziała nam Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie

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Policja szuka tajemniczego pasażera

Sprawa ma jeszcze jeden, tajemniczy wątek. Z relacji świadków wynikało, że w samochodzie mogła znajdować się szósta osoba

"Początkowo z relacji świadków wynikało, że w pojeździe mogła znajdować się jeszcze jedna osoba, która oddaliła się z miejsca zdarzenia" – relacjonuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie

Policjanci po analizie zeznań uczestników zdarzenia wykluczyli ten scenariusz.

Policjanci wykluczyli, aby w pojeździe znajdowała się szósta osoba. Kierujący autem 19-latek miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie - dodaje oficer prasowa.

Służby wciąż pracują na miejscu

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe oraz policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczają ślady, które mają pomóc w dokładnym wyjaśnieniu, dlaczego doszło do tak potwornego wypadku.Kierowcy przejeżdżający drogą wojewódzką w okolicach Wólki Żabnej muszą liczyć się z utrudnieniami, dopóki wszystkie czynności nie zostaną zakończone.