Te smaki zachwycą tej jesieni. W Ciekotach gospodynie pokażą swoje najlepsze przepisy

Starcie o „Złotą Patelnię Starosty”. Aromatyczne zupy, które rozgrzeją każdego
Głównym punktem programu będzie kulinarna rywalizacja 20 Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujących 10 gmin regionu. Gospodynie staną do walki o prestiżową „Złotą Patelnię Starosty” w konkursie „Kremowe Smaki Jesieni”.
Na stoiskach zagoszczą sycące, aksamitne zupy kremy z jesiennych warzyw, idealnie wpisujące się w klimat nadchodzącej pory roku. Wśród przygotowywanych propozycji znajdziemy niezwykle bogaty wachlarz smaków:
- Rozgrzewające klasyki. „Zupa rozgrzewająca – krem selerowo-imbirowy” oraz pachnący ziołami „Aksamitny krem z białych warzyw”.
- Tradycja w nowej odsłonie. Sycąca „Biała polewka ze skwarkami” czy wykwintny „Krem z białych warzyw z nutą karmelizowanej śliwki z Życińskiego ogródka”.
- Bogate i niebanalne połączenia. „Zupa krem „Cotamom” z jagnięciny”, aromatyczny „Smak wiejskiego ogrodu”, pikantny „Rozgrzewający mus paprykowy z fasolą”, a także pełne świeżości propozycje takie jak „Zupa zielona polana” czy „Cukiniowy zawrót głowy”.
Wszystkie konkursowe potrawy oceni profesjonalne jury pod przewodnictwem Michała Markowicza – cenionego eksperta kulinardego i członka Akademii Bocuse d’Or Poland. Sędziowie biorą pod uwagę nie tylko sam smak, ale również innowacyjność, estetykę, prezentację oraz formę podania.
„Smaki lata zamknięte w słoiku”. Poetyckie konfitury i chrupiące pikle
Równie emocjonująco zapowiada się drugi festiwalowy konkurs – „Smaki lata zamknięte w słoiku”, podzielony na kategorię owocową oraz warzywną. Lokalne gospodynie zaprezentują domowe przetwory, sałatki, marynaty i kiszonki. Nazwy propozycji brzmią jak prawdziwy kulinarny poemat.
- Słodkie i owocowe pokusy. „Rabarbar zakochany w mięcie”, aromatyczny „Mus jabłkowy z cynamonem”, aksamitna „Lilakowa Pokusa – konfitura” oraz zmysłowe przetwory spod znaku „Magnoliowe Love” czy „Aksamit sierpniowego słońca w jesiennej szacie”.
- Leśne i polne nuty. Słynna „Borówczanka maliną kraszona”, „Życiński zdrowotny eliksir z owoców”, klasyczne „Powidła ze śliwek” oraz tradycyjny „Dżem z borówek”.
- Warzywne wykwintności. Intrygująca „Galaretka nieoczywista”, „Szparagowe bogactwo”, chrupiące „Pikle z cukinii z dodatkiem curry i kurkumy”, wyrazista „Marynowana papryka”, „Jabłuszko w dwóch odsłonach” czy pachnące lasem „Grzyby w sosie własnym”.
Scena pełna folku i doskonała zabawa dla całych rodzin
Festiwal w Ciekotach to nie tylko uczta dla podniebienia, ale i bogata oprawa muzyczna. Na ludowej scenie zaprezentują się utalentowani artyści z Gór Świętokrzyskich.
- Zespół „Małe Wolanecki”,
- Zespoły Śpiewacze „Dąbrowianki” oraz „Kopcowianki”,
- Żywiołowa Kapela „Adaśki”,
- Oraz wyczekiwana „Świętokrzyska Grupa Folkowa”, która wystąpi przed publicznością po raz pierwszy!
Informacje praktyczne – wpadnij do Ciekot!
- Kiedy: Niedziela, 13 września, start o godz. 13:00.
- Gdzie: Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” / Żeromszczyzna w Ciekotach.
- Wstęp: Całkowicie wolny!
To doskonały pomysł na niedzielny wypad z bliskimi, by skosztować unikalnych lokalnych specjałów i poczuć prawdziwy klimat świętokrzyskiej tradycji.