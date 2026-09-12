Te smaki zachwycą tej jesieni. W Ciekotach gospodynie pokażą swoje najlepsze przepisy

Starcie o „Złotą Patelnię Starosty”. Aromatyczne zupy, które rozgrzeją każdego

Głównym punktem programu będzie kulinarna rywalizacja 20 Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujących 10 gmin regionu. Gospodynie staną do walki o prestiżową „Złotą Patelnię Starosty” w konkursie „Kremowe Smaki Jesieni”.

Na stoiskach zagoszczą sycące, aksamitne zupy kremy z jesiennych warzyw, idealnie wpisujące się w klimat nadchodzącej pory roku. Wśród przygotowywanych propozycji znajdziemy niezwykle bogaty wachlarz smaków:

Rozgrzewające klasyki. „Zupa rozgrzewająca – krem selerowo-imbirowy” oraz pachnący ziołami „Aksamitny krem z białych warzyw”.

oraz pachnący ziołami Tradycja w nowej odsłonie. Sycąca „Biała polewka ze skwarkami” czy wykwintny „Krem z białych warzyw z nutą karmelizowanej śliwki z Życińskiego ogródka”.

czy wykwintny Bogate i niebanalne połączenia. „Zupa krem „Cotamom” z jagnięciny”, aromatyczny „Smak wiejskiego ogrodu”, pikantny „Rozgrzewający mus paprykowy z fasolą”, a także pełne świeżości propozycje takie jak „Zupa zielona polana” czy „Cukiniowy zawrót głowy”.

Wszystkie konkursowe potrawy oceni profesjonalne jury pod przewodnictwem Michała Markowicza – cenionego eksperta kulinardego i członka Akademii Bocuse d’Or Poland. Sędziowie biorą pod uwagę nie tylko sam smak, ale również innowacyjność, estetykę, prezentację oraz formę podania.

„Smaki lata zamknięte w słoiku”. Poetyckie konfitury i chrupiące pikle

Równie emocjonująco zapowiada się drugi festiwalowy konkurs – „Smaki lata zamknięte w słoiku”, podzielony na kategorię owocową oraz warzywną. Lokalne gospodynie zaprezentują domowe przetwory, sałatki, marynaty i kiszonki. Nazwy propozycji brzmią jak prawdziwy kulinarny poemat.

Słodkie i owocowe pokusy. „Rabarbar zakochany w mięcie”, aromatyczny „Mus jabłkowy z cynamonem”, aksamitna „Lilakowa Pokusa – konfitura” oraz zmysłowe przetwory spod znaku „Magnoliowe Love” czy „Aksamit sierpniowego słońca w jesiennej szacie”.

aromatyczny aksamitna oraz zmysłowe przetwory spod znaku czy Leśne i polne nuty. Słynna „Borówczanka maliną kraszona” , „Życiński zdrowotny eliksir z owoców”, klasyczne „Powidła ze śliwek” oraz tradycyjny „Dżem z borówek”.

, klasyczne oraz tradycyjny Warzywne wykwintności. Intrygująca „Galaretka nieoczywista”, „Szparagowe bogactwo”, chrupiące „Pikle z cukinii z dodatkiem curry i kurkumy”, wyrazista „Marynowana papryka”, „Jabłuszko w dwóch odsłonach” czy pachnące lasem „Grzyby w sosie własnym”.

Scena pełna folku i doskonała zabawa dla całych rodzin

Festiwal w Ciekotach to nie tylko uczta dla podniebienia, ale i bogata oprawa muzyczna. Na ludowej scenie zaprezentują się utalentowani artyści z Gór Świętokrzyskich.

Zespół „Małe Wolanecki” ,

, Zespoły Śpiewacze „Dąbrowianki” oraz „Kopcowianki” ,

, Żywiołowa Kapela „Adaśki”,

Oraz wyczekiwana „Świętokrzyska Grupa Folkowa”, która wystąpi przed publicznością po raz pierwszy!

Informacje praktyczne – wpadnij do Ciekot!

Kiedy: Niedziela, 13 września, start o godz. 13:00. Gdzie: Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” / Żeromszczyzna w Ciekotach. Wstęp: Całkowicie wolny!

To doskonały pomysł na niedzielny wypad z bliskimi, by skosztować unikalnych lokalnych specjałów i poczuć prawdziwy klimat świętokrzyskiej tradycji.